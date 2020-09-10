АРХАНГЕЛЬСК, 10 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова поддержала предложение о реставрации Новодвинской крепости в Архангельске, в четверг сообщила пресс-служба администрации Архангельской области по итогам рабочей встречи министра с врио главы региона Александром Цыбульским.

"Нам с вами сейчас необходимо определиться, что нужно сделать в первую очередь, а какие работы можно запланировать в рамках действующих программ, в том числе и через празднование юбилейных дат. Давайте начнем с подготовки проектно-сметной документации и подумаем вместе, как мы будем восстанавливать Новодвинскую крепость", - приводит пресс-служба слова Любимовой.

Новодвинская крепость - это комплекс фортификационных сооружений в Архангельске на острове в дельте Северной Двины. Крепость была заложена в 1701 году по личному указанию царя Петра I для защиты Архангельского фарватера в связи с ожидаемым нападением шведов в период Северной войны 1700-1721 годов. Считалась одной из лучших крепостей в России. Летом 1701 года у еще недостроенной крепости был разгромлен авангард шведской эскадры, которая шла напасть на Архангельск. При этом были захвачены два шведских корабля. Это были первые военные трофеи в Северной войне.

Директор Архангельского краеведческого музея Наталья Шпанова в ходе совещания о развитии сферы культуры региона обратила внимание министра, что Архангельска нет в перечне городов, где планируется проводить мероприятия в честь 350-летию Петра I в 2022 году, а Новодвинская крепость могла бы стать одним из центральных объектов празднований. "Обратили внимание на Новодвинскую крепость, которая является уникальным объектом, федеральный памятник, его надо сохранить, а в идеале восстановить полностью", - сказал журналистам после совещания Цыбульский.

Другие памятники культуры

Из других объектов на территории региона Цыбульский отметил детскую музыкальную школу №1 Баренцева региона, которая располагается в историческом здании - памятнике культуры. В связи с этим капитальный ремонт включает в себя реставрацию, что значительно увеличивает стоимость работ. "Здесь можно одновременно решить сразу два вопроса - провести реставрацию и создать полноценное учреждение дополнительного образования", - пояснил врио главы региона.

Еще один памятник, реставрацию которого поддержит федеральное министерство - усадьба купцов Пьянковых в Сольвычегодске, которая является единственным историческим дворцом сооружением на севере России. "Единственное дворцовое сооружение в этих северных широтах и тоже находится в состоянии, которое требует повышенного внимания", - отметил Цыбульский.

Любимова и Цыбульский обсудили планы по строительству музейного фондохранилища для Государственного музейного объединения "Художественная культура Русского Севера". В музее находится более 39 тысяч единиц хранения, в том числе федеральной собственности. Помещения, в которых сейчас хранятся музейные экспонаты, не соответствуют современным требованиям. В декабре 2019 года региональное правительство направило в Минкультуры заявочную документацию по строительству здания фондохранилища с запрашиваемым объемом финансирования в размере 509,9 млн рублей. Со своей стороны правительство Архангельской области на софинансирование строительства объекта гарантирует выделение 56,6 млн рублей. В августе глава региона поднял этот вопрос на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Цыбульский сообщил, что подготовлена проектно-сметная документация для строительства нового здания, которое будет вписано в архитектурный стиль "старого Архангельска".