Приз зрительских симпатий фестиваля искусства народов СКФО завоевал представитель Чечни

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Хусейн Мурдаханов из Чечни получил приз зрительских симпатий регионального отборочного этапа фестиваля искусства народов Северного Кавказа "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств". Об этом в четверг сообщили организаторы мероприятия.

"В отборочном этапе фестиваля приняли участие более 400 человек. Участники представляли свои номера в пяти номинациях: "Хореография", "Видеоролик", "Музыкальное исполнительское искусство", "Художественное слово", "Вокальное искусство". Также подвели итоги конкурса на приз зрительских симпатий, который проводился в социальной сети Instagram", - говорится в сообщении. Приз зрительских симпатий завоевал Хусейн Мурдаханов из Чечни.

Фестиваль объединяет различные виды искусств северокавказских народов - национальные танцы, песни, музыку, литературу - в одно сценическое действие, чтобы познакомить жителей и гостей России с современным Северным Кавказом, его дружелюбием, красотой, гостеприимством, открыть преимущества региона как туристического направления и показать силу единства народов России. Мероприятие организует Минэкономразвития России совместно с информационным агентством ТАСС при поддержке АО "Курорты Северного Кавказа", АО "Корпорация развития Северного Кавказа", фонда "Посети Кавказ" и АО "Кавминкурортресурсы". Лучшие артисты примут участие в гала-концерте, который пройдет 26 сентября в Казани.

В этом году победителями отборочного этапа фестиваля в номинации "Хореография" стали: государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан "Государственный ансамбль песни и танца "Дагестан", ансамбль "Сунжа" (Республика Ингушетия), театр фольклорного танца "Артхурон" (Республика Северная Осетия - Алания), а также народный танцевальный коллектив "Ровестник" МБУК ЦКС ГГО "Подгорненский СДК" (Ставропольский край).

В номинации "Вокальное искусство" лучшими стали: Любовь Барахоева из Ингушетии, Малика Атабиева из Кабардино-Балкарии, Амалия Калаева из Северной Осетии, мужская хоровая капелла "ИЛЛИ" Чеченской государственной филармонии им. А. Шахбулатова, Валерия Валькова из Ставропольского края. В номинации "Художественное слово" победу в этапе завоевала Анна Марыничева (Ставропольский край), в номинации "Музыкальное исполнительское искусство" - Хадижа Бекова (Ингушетия) и Ситора Ниязова (Ставропольский край), в номинация "Видеоролик" - Ольга Решетняк из Ставропольского края.

О фестивале

В состав экспертного жюри фестиваля вошли представители регионов Северного Кавказа, среди которых певица, заслуженная артистка Республики Дагестан, заслуженный артист Российской Федерации Жасмин, певец, участник шоу "Голос", артист театра "Градский Холл" Шарип Умханов, певица, заслуженная артистка Республики Северная Осетия - Алания Елена Газаева.

В 2020 году фестиваль культуры и искусств "Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств" проводится в третий раз. В 2019 году фестиваль прошел в Санкт-Петербурге в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости, мероприятие посетили около 7 000 человек, на сцене выступили более 150 артистов. В 2018 году фестиваль состоялся в Москве на Тверской площади, гостями мероприятия стали более 10 000 человек, на сцене выступили более 300 артистов.