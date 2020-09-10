В Дагестане открыли первую швейную мастерскую для женщин-инвалидов

МАХАЧКАЛА, 10 сентября. /ТАСС/. Открытие первой в Дагестане мастерской по обучению швейному делу женщин с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) состоялось в четверг в Махачкале, сообщила журналистам пресс-служба Министерства труда и социального развития региона.

"Сегодня, 10 сентября, в Махачкале в рамках реализации социального проекта Дагестанской региональной общественной организации "Молодые инвалиды" состоялось открытие первой [в республике] социальной творческой мастерской "Зигзаг" по обучению швейному делу женщин, имеющих инвалидность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что целью данного проекта является "создание условий для социальной реабилитации, профессиональной самореализации и повышения качества жизни женщин с инвалидностью 2 и 3 групп".

Как сообщается, министр труда и социального развития Дагестана Изумруд Мугутдинова на открытии мастерской поблагодарила организаторов проекта "за проявленную настойчивость и ответственный подход к реализации программы", осмотрела оборудованные рабочие места, побеседовала с ученицами и пожелала им творческих успехов и профессионального роста.

"Проект по обучению женщин с ОВЗ реализован в том числе и на средства гранта Минтруда Дагестана. В проекте примут участие женщины из числа членов общественных организаций и Всероссийского общества слепых Махачкалы и Каспийска. Обучение пройдет в течение трех месяцев - с сентября по декабрь 2020 года", - сообщается в тексте.

Одновременно с обучением, как сообщает пресс-служба, раз в месяц будут проходить открытые мастер-классы "Очумелые ручки", которые будут проводиться для учениц и гостей приглашенными специалистами с ОВЗ по швейному делу, вязанию и макраме. "Как отмечают организаторы проекта, подобные мероприятия станут хорошим стимулом для дальнейшего творческого и профессионального роста участниц. Начинающие портнихи научатся изготавливать востребованные на потребительском рынке изделия, освоят современные технологии работы с разными видами материалов, изучат тенденции модной индустрии", - заключила пресс-служба ведомства.