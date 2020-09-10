В Чечне планируют построить семь корпусов для государственного вуза

ГРОЗНЫЙ, 10 сентября. /ТАСС/. Семь новых учебных корпусов планируют построить для студентов Чеченского государственного университета. Об этом сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев по итогам встречи с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым в Москве.

"Проектными решениями, одобренными Северо-Кавказским филиалом Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство семи учебных корпусов университетского кампуса. Реализация этого проекта позволит решить вопрос острой нехватки учебных площадей, которые на данный момент составляют более 76,5 тыс. метров", - написал на своей странице в Instagram Хучиев, добавив, что в реализации проекта окажет поддержку федеральный центр.

По словам главы чеченского правительства, в ходе встречи также обсуждались вопросы, связанные с Грозненским государственным нефтяным техническим университетом, который в этом году отмечает 100-летний юбилей.

"Остро стоит вопрос проведения капитального ремонта здания общежития вуза, условия в котором не соответствуют санитарным требованиям. Говорили также о ходе строительства и развитии международного университета в Грозном. Это инвестиционный проект компании "Emaar Properties", который реализуется при всесторонней поддержке Рамзана Ахматовича Кадырова", - добавил премьер-министр Чечни.

Проект международного университета включает в себя строительство учебного и спортивно-оздоровительного центров, общежитий для студентов, столовой и много другое. Власти республики ожидают, что в перспективе он войдет в число самых престижных вузов.