Первый этап берегоукрепления Терека в Дагестане для защиты от паводков завершат в сентябре

КИЗЛЯР /Дагестан/, 10 сентября. /ТАСС/. Первый этап берегоукрепления реки Терек завершится в сентябре, около трех тысяч жителей Дагестана будут защищены от паводков. До 2025 года планируется сделать реку полностью безопасной, сообщил в четверг журналистам руководитель "Дагводресурсов" Марат Алиомаров.

"Дагестан занимает четвертое место в России по уровню паводковой опасности, по данным МЧС. Наибольшую опасность представляет река Терек. Мы завершаем работы на первоочередном участке, протяженностью более 15 км. Обеспечена защита от затопления и подтопления домов в трех населенных пунктах, где проживают около трех тыс. человек", - сказал Алиомаров.

По его словам, объем финансирования первого этапа берегоукрепления составил 155 млн рублей, которые в 2017 году выделило Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы).

"Терек протекает по Дагестану 137 километров, в дальнейшем мы защитим наиболее прорывоопасные участки в ходе второго и третьего этапов работ. До 2025 года с помощью Росводресурсов планируем обезопасить все населенные пункты рядом с Тереком", - добавил Алиомаров.

Представители Росводресурсов в четверг проверили расчистку русла и углубление дна Терека. По итогам работ большая часть потока вернулась в основное русло, что снизило вероятность подмыва валов по правому берегу реки. Предотвращена угроза затопления территорий Бабаюртовского района на площади в 6,7 тыс. га. Помимо защиты населения, часть воды теперь уходит в рыбоходный канал, а оттуда в нерестово-разводные озера, имеющие для Дагестана большое рыбохозяйственное значение.

"В условиях меняющегося климата паводки смягчаются в одних районах России и усиливаются в других. Для обеспечения безопасности населения и объектов экономики от негативного воздействия воды Росводресурсы выполняют дноуглубление, расчистку русел рек, строительство и реконструкцию гидротехнических сооружений, которые как раз необходимы для защиты населенных пунктов от паводков. На капитальный ремонт гидротехнических сооружений Дагестана на 2021-2023 годы Росводресурсы направят 200 млн рублей", - рассказал заместитель начальника управления проектной деятельности и планирования расходов Росводресурсов Александр Сланник.

О паводках на Тереке

В случае паводков на Тереке в зону подтопления попадают более 100 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, железная дорога, автодороги, газопроводы, линии электропередачи, а также 36 населенных пунктов с населением до 100 тыс. человек.

В 2002 и 2005 годах разлив Терека прорвал правобережные береговые полосы, вода затопила значительную часть прилегающих территорий и населенные пункты Бабаюртовского района, ряд животноводческих хозяйств. Были размыты десятки километров дорог, защитных валов и дамб, разрушены жилые дома, мосты, хозяйственные постройки, выведены из оборота тысячи гектаров сельскохозяйственных земель, затоплены железнодорожные пути, заилены рыбоходные и оросительные каналы.

Работы по обеспечению дополнительной защиты от паводков жителей Дагестана продолжатся в рамках нацпроекта "Экология". В 2022-2024 годах по федеральному проекту "Сохранение уникальных водных объектов" запланирована расчистка озера Аджи в Дербентском районе.