Чеченский режиссер на "Тавриде" получил грант для съемок фильма

ГРОЗНЫЙ, 11 сентября. /ТАСС/. Чеченский сценарист и режиссер Шамиль Агаев на фестивале "Таврида" выиграл грант в 600 тыс. рублей для завершения съемок комедийной короткометражки "Хэллоу, Грозный!". Об этом ТАСС в четверг сообщил автор проекта.

"Выигранные в рамках грантового конкурса фестиваля "Таврида-Арт" 600 тыс. рублей мы используем для досъемки оставшихся сцен и монтажа фильма. Короткометражка войдет в полнометражный альманах "Россия историй", который планируется к выходу в прокат в 2021 году", - рассказал режиссер.

Комедийная короткометражка "Хэллоу, Грозный!" расскажет о чеченце, который всю жизнь прожил в Европе, но оказывается вынужден вернуться на родину. "Вместе с таким героем зритель из любой точки нашей страны сможет в ироничной, развлекательной форме познакомится с чеченскими обычаями", - добавил Агаев.

Фестиваль "Таврида-Арт", в котором принимают участие 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств со всей России, проходил 2-6 сентября. Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование".