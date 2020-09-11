Годовой план по экспорту продукции АПК выполнен на 90% в КБР за восемь месяцев

НАЛЬЧИК, 11 сентября. /ТАСС/. Годовой план по экспорту продовольственных товаров выполнен более чем на 90% в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) по итогам восьми месяцев 2020 года, сообщила в пятницу пресс-служба регионального Минсельхоза.

"В Кабардино-Балкарии, по оперативным данным Федеральной таможенной службы, за восемь месяцев 2020 года экспорт продовольственных товаров составил свыше 18 млн $, или 92,5% от плана. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт продукции АПК увеличился более чем в два раза", - говорится в сообщении.

По соглашению, подписанному между Минсельхозом РФ и правительством КБР в рамках реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", целевой индикатор по экспорту продукции АПК для республики на 2020 год составляет 19,5 млн $.

Кабардино-Балкария поставляет в 19 стран мира молочную и кисломолочную продукцию, мясо птицы, кондитерские изделия, минеральную воду и сладкие газированные напитки, свежие фрукты и семена гибридов кукурузы.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85% - до 250 млрд $.