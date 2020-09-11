Партия вакцины от коронавируса поступит на Ставрополье в ноябре

ПЯТИГОРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Медицинские учреждения на Ставрополье получат в ноябре первую партию вакцины от коронавируса, тогда же начнут делать прививки жителям края, сообщил журналистам в пятницу министр здравоохранения региона Владимир Колесников.

"Первая партия вакцины от коронавирусной инфекции в регион должна поступить в ноябре. Уже создана база для ее хранения. Это холодильное оборудование с температурой при минус 18 градусов по Цельсию", - сказал Колесников.

По его словам, прививка будет делаться в два приема с интервалом до трех недель. Препарат рассчитан на граждан от 18 до 60 лет.

Министр также сообщил, что в крае достаточно медицинских коек для лечения больных с коронавирусом. "У нас развернуто 2 830 коек, ориентированных на пациентов с респираторной инфекцией различного генеза. Из них 1 445 - перепрофилированы для лечения больных COVID-19. Учитывая динамику распространения инфекции в регионе, этого более чем достаточно", - пояснил глава ведомства.

Он отметил, что за период пандемии не было ни одного случая, чтобы приходилось задействовать этот коечный фонд даже на 60%. Однако в связи с надвигающимся сезоном подъема ОРВИ дополнительно развернуто еще порядка 150 медицинских коек.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне - июле. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.