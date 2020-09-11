Объявлен рейтинг популярных направлений в госуниверситете Дагестана

МАХАЧКАЛА, 11 сентября. /ТАСС/. Приемная кампания завершилась в Дагестанском государственном университете (ДГУ), наибольший конкурс среди абитуриентов на очные бюджетные места отмечен на направления и специальности факультета информатики и IT, а также юридического института. Об этом сообщил ТАСС ректор вуза Муртазали Рабаданов.

"Высокий конкурс был на направление "Юриспруденция" - на 41 место 638 заявлений, на социальный факультет хороший конкурс, на направления, связанные с информатикой: "Информационная безопасность" - на 22 места 111 заявлений. "Информационные системы и технологии" - на 25 мест 121 одно заявление. Традиционно высокий конкурс на экономическом факультете - направление экономика и факультете управления, направление - менеджмент и государственное и муниципальное управление", - сказал собеседник агентства, отметив, что речь идет об очных бюджетных местах.

Всего, по его словам, на очные бюджетные места на специалитет и бакалавриат поступило порядка четыре тыс. заявлений. Конкурсы на направления естественно-научного профиля превышали два-три заявления на место, уточнил Рабаданов. Так, фундаментальная информатика, информационные технологии: на 20 мест - 72 заявления, на математику и компьютерные науки на 18 мест 59 заявлений.

Ректор вуза отметил, что платный прием в этом году суммарно превысил прием на бюджет. В частности, по его словам, вырос прием на дневное платное обучение. "В прошлом году на дневное отделение платной формы поступило 468 человек, в этом - существенно выше, так же и с магистратурой - существенный рост подавших заявления. На заочное отделение несколько меньше, чем в прошлом году, но вуз постарался сделать акцент именно на очное отделение", - рассказал он.

Рабаданов подчеркнул, что в этом году абитуриентов, поступающих на магистратуру и окончивших другие вузы, стало больше по отношению к предыдущим. Так, по его словам, конкурс по магистратуре превышал три заявления на одно место. "Были направления, по которым у нас существенно конкурсы поднялись, например на "Прикладную информатику" и "Математику" - три заявления на место, самый большой конкурс был на информационные системы и технологии - это шесть заявлений на место. Хороший набор у нас в этом году на "Социальную работу", "Менеджмент", "Государственное и муниципальное управление", "Экологию и природопользование", - добавил собеседник агентства.

С 1 сентября учебный процесс в вузе начался в обычном режиме, все требования Роспотребнадзора соблюдаются, отметил ректор.

О вузе

Дагестанский государственный университет является старейшим и крупнейшим вузом Республики Дагестан, основанным в 1931 году. ДГУ - это крупный учебный, научный и культурный центр, который осуществляет подготовку специалистов на всех уровнях вузовского, довузовского, послевузовского и дополнительного образования по широкому спектру естественно-научных, гуманитарных, экономических, технических специальностей и направлений. Инновационная учебно-научная и организационная структура включает 18 факультетов, 99 кафедр, четыре филиала, два музея, фундаментальную библиотеку, биологическую станцию, планетарий и другие структурные научно-образовательные учреждения.