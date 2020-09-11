Лаборатория безопасности по обучению детей ПДД заработала на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Первая в Ставропольском крае мобильная лаборатория безопасности в пятницу начала работать в регионе. Автокомплекс позволит на практике обучать детей в отдаленных территориях правилам дорожного движения (ПДД), сообщил на церемонии открытия лаборатории руководитель краевого управления ГИБДД Алексей Сафонов в пятницу.

"На фоне улучшающейся ситуации с состоянием дорог нужно еще внимательнее соблюдать правила дорожного движения. Лаборатория сможет приехать в любую станицу, хутор, село, где у детей нет возможности посмотреть на практике и смоделировать дорожную ситуацию. Знания, полученные в игровой форме, останутся в памяти - начиная от использования жилетов безопасности, заканчивая правильным пересечением проезжей части", - сказал он.

Лаборатория - это специализированный микроавтобус, в котором есть макеты автогородка, остановочного комплекса, светофоров, дорожной разметки и другое оборудование. "Хочу пожелать, чтобы лаборатория безопасности принесла максимум пользы. Такая мобильная лаборатория - важное звено в системе непрерывного обучения ребят. Автобус может приехать в любую точку края и каждому ребенку принести необходимые знания", - отметила представитель экспертного центра "Движение без опасности" Алена Беллис.

Осваивать правила на практике дети смогут на велосипедах, которые есть в лаборатории, и на уменьшенных копиях дорог с автомобилями и дорожными знаками. "В основном, это будут дети из сельских отдаленных территорий, куда мы можем доехать на лаборатории безопасности. Уже создан график до конца этого года, в сельской местности будут организованы занятия с детьми", - пояснила журналистам замминистра образования края Диана Рудьева.

Занятия со школьниками педагоги смогут проводить как в помещении, так и на открытом воздухе. Планируется, что до конца года уроки в мобильной лаборатория безопасности посетят порядка 2,6 тыс. школьников Ставрополья.