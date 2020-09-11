Власти Ставропольского края планируют привить от гриппа 60% населения региона

СТАВРОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Два вида вакцин от гриппа поступили в Ставропольский край, иммунизацией планируется охватить порядка 60% населения региона. Об этом журналистам сообщила в пятницу начальник отдела организации надзора и обеспечения деятельности краевого управления Роспотребнадзора Ольга Науменко.

"В настоящее время краем получено два вида вакцины, которые содержат в себе актуальные для предстоящего сезона штаммы гриппа <…> В этом году мы ставим целью привить больше 1 млн 670 тыс. человек, или 60% населения края", сказала она, отметив, что в этом году эпидситуация осложнена из-за распространения новой коронавирусной инфекции и, соответственно, риском заражения несколькими вирусами.

В первую очередь, вакцинации подлежат дети, люди старше 60 лет и представители профессиональных групп риска - врачи и учителя. "Вакцинация против гриппа доказывает ежегодно свою эпидемиологическую эффективность. В прошлом году у нас было привито 1 млн 400 тыс. жителей Ставропольского края, или 45% населения. В результате эпидсезон был достаточно непродолжительным и низким по своей эффективности", - отметила Науменко.

Ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщал, что иммунизация населения от гриппа в период пандемии нового коронавируса поможет снизить нагрузку на организм от наложения нескольких инфекций.