Учреждения дополнительного образования на Ставрополье начнут учебный год в очном формате

СТАВРОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Учреждения дополнительного образования Ставропольского края с середины сентября начнут работу в очном режиме. При этом будут скорректированы графики занятий и уменьшено число детей в группах, сообщила ТАСС в пятницу замминистра образования края Диана Рудьева.

"Организации дополнительного образования обычно начинают учебный год с 15 сентября. Мы готовы принимать детей в очном режиме. <…> Закуплены рециркуляторы, бесконтактные термометры, дезинфицирующие средства, обучены специалисты. Мы скорректировали расписания, уменьшили наполняемость групп", - сказала она.

Родители детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, могут написать заявление на перевод ребенка на дистанционный режим. "Ситуация с пандемией сподвигла дополнительное образование выйти на новый уровень, разработана масса дистанционных программ. Раньше думали - как заниматься спортом дистанционно? Краевая детско-юношеская школа без проблем смогла организовать этот процесс, проводили дистанционно тренировки", - отметила Рудьева.

В Ставропольском крае работают более 120 организаций дополнительного образования, подведомственных региональному Минобру. В этих учреждениях занимаются более 100 тыс. детей. Общеобразовательные школы края ранее также начали работу в очном режиме.