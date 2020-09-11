Мемориальную плиту погибшим в 1999 году правоохранителям открыли в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 11 сентября. /ТАСС/. Мемориальную плиту с именами правоохранителей, героически погибших при исполнении воинского долга в сентябре 1999 года, открыли в селе Ноколакское в Дагестане. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Новолакского района.

"В Новолакском районе в 21-ю годовщину разгрома бандформирований прошли торжественные мероприятия, посвященные увековечению памяти работников Новолакского РОВД, бойцов Армавирского отряда особого назначения "Вятич", служащих МВД России, бойцов Минобороны РФ, героически погибших при исполнении служебного долга в сентябре 1999 года. <...> В рамках памятных мероприятий была открыта мемориальная доска с именами героически погибших бойцов и Музей Славы в память погибших", - сообщили в пресс-службе.

Глава Новолакского района Магомед-Гаджи Айдиев в приветственном обращении отметил, что имена героев тех событий занесены в книгу бессмертной славы, мужества и доблести. "На примере их беззаветного служения Отчизне мы должны воспитать наше молодое поколение, привить им чувство любви к своей Родине", - приводит пресс-служба слова Айдиева.

По данным пресс-службы управления Росгвардии по Дагестану, в 1999 г. в Новолакском районе в бою за высоту 715,3 погибли 4 сотрудника Новолакского РОВД, двоим из которых было присвоено звание Героя России (посмертно), также погибли 34 военнослужащих отряда специального назначения внутренних войск МВД России "Вятич", 78 было ранено. Троим бойцам отряда было присвоено звание Героя России (посмертно).

7 августа 1999 года вооруженные бандформирования под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский. Первыми на пути бандитов встали местные жители. Выбить боевиков удалось к середине сентября, затем на Северном Кавказе началась масштабная контртеррористическая операция.

В начале августа 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Дагестана. Он предусматривает ряд льгот - денежные выплаты, льготы по ЖКХ, право на статус инвалида боевых действий и соответствующие материальные льготы для ополченцев, получивших ранения, контузии или увечья во время службы в отрядах самообороны Дагестана. В настоящее время в республике ведется актуализация списков воевавших против боевиков в 1999 году ополченцев.