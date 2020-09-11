В Кабардино-Балкарии установят освещение на 38 км дорог к 2021 году

НАЛЬЧИК, 11 сентября. /ТАСС/. Специалисты установят наружное освещение на 38,5 км региональных дорог в 11 населенных пунктах Кабардино-Балкарии (КБР) до конца 2020 года в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом ТАСС в пятницу рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

"Одним из гарантов безопасности на дороге является обустройство линий наружного освещения автомобильных дорог. В текущем году в Кабардино-Балкарской Республике 38,5 км региональных дорог станут светлее. Работы будут выполнены в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Завершить весь комплекс работ планируется до конца текущего года", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве подчеркнули, что работы по обустройству проведут в 11 населенных пунктах, в частности, в Нальчике, Прохладном, Баксане, в селениях Малка, Прималкинское, Алтуд, Урух, Лечинкай, Псындаха, Куба, а также в станице Александровская. В настоящее время на отдельных участках устанавливают опоры и кронштейны столбов электроосвещения, а также светильники. Как отметили в пресс-службе, на некоторых участках уже завершены работы и освещение запущено. "Например, на выезде из Нальчика в сторону Майского работы уже завершены" - отметили в пресс-службе.

В 2019 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" были выполнены работы по обустройству линий электроосвещения общей протяженностью 25,5 км в шести населенных пунктах республики.

В региональном министерстве уточнили, что помимо указанных работ по устройству линий наружного электроосвещения на региональной сети, аналогичные работы производятся на федеральных участках дорог на территории республики.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9% (до 260,5 тыс. км), ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое (до 85%) увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.