Экономические и социальные последствия коронавируса обсудят на научной конференции в КЧР

ЧЕРКЕССК, 11 сентября. /ТАСС/. Участники со всей страны обсудят экономические и социальные последствия пандемии коронавируса и возможные сценарии их преодоления на научной конференции, которая началась в пятницу в Карачаево-Черкесии, об этом ТАСС в пятницу сообщила декан факультета экономики и управления Карачаево-Черкесского государственного университета им. У. Д. Алиева (КЧГУ) Зухра Чомаева.

"Всероссийская научная конференция "Коронавирус (Pandemic COVID-19): его экономические и социальные последствия, возможные сценарии преодоления" началась сегодня, она будет проводиться одновременно в двух форматах - очно и в онлайне на базе КЧГУ. Ожидается участие более 120 человек, в том числе медиков, волонтеров, представителей органов власти, научной сферы. География участников очень широкая - от Калининграда до Владивостока", - рассказала Чомаева.

По ее словам, участники выступят с докладами о последствиях коронавируса для экономики, туристической отрасли, сельского хозяйства и промышленности, культуры и спорта. Участники конференции также обсудят государственную поддержку малого и среднего бизнеса в период пандемии, проблемы дистанционного образования, поговорят о распространении коронавирусной инфекции и методах его предотвращения.

"Все участники расскажут о ходе своей работы и поделятся мнением, как выйти из данной ситуации в стране с наименьшими потерями. По итогам конференции мы примем резолюцию, где обобщим информацию, которая была прослушана за два дня и сформулируем определенные рекомендации для представителей всех сфер по дальнейшей работе в условиях пандемии и после ее завершения", - заключила декан факультета.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 1 046 370 случаев заражения, выздоровели 862 373 человека, умерли 18 263.