Производительность сахарного завода в КЧР планируется увеличить почти в 2 раза к 2024 году

ЧЕРКЕССК, 11 сентября. /ТАСС/. Сахарный завод в Карачаево-Черкесии намерен почти вдвое увеличить переработку сырья в ближайшие три года - с 3,5 до 6 тыс. т свеклы в сутки - благодаря модернизации, сообщил ТАСС генеральный директор ООО "Эркен-Шахарский сахарный завод" Андрей Буклей.

"В ближайшие три года за счет модернизации мы хотим выйти на производительность в 6 тыс. т в сутки, сейчас у нас 3,5 тыс. т. В основном будет производиться замена оборудования, которое уже морально устарело. Начать проектные работы, составление сметной документации планируется в 2021 году", - рассказал Буклей.

Он отметил, что предприятие планирует начать экспортировать продукцию за пределы России, есть предварительная договоренность о поставках в Грузию, Казахстан и Азербайджан. "Когда проводится модернизация, происходит увеличение мощностей, устанавливается современное, почти полностью автоматизированное оборудование. Хотя мы и увеличиваем мощность, число персонала останется практически неизменным, даже планируется увеличение примерно на 10%", - добавил директор завода.

Ранее в министерстве сельского хозяйства КЧР сообщили ТАСС, в 2019 году была принята региональная целевая по выделению субсидий фермерам, выращивающим свеклу с последующей реализацией сахарному заводу. В первом квартале 2020 года была оказана финансовая поддержка 19 сельскохозяйственным товаропроизводителям в размере - 25 млн. рублей.

Сахарный завод в Карачаево-Черкесии работает с 1964 года и является системообразующим предприятием для экономики поселка Эркен-Шахар и всего Ногайского района Карачаево-Черкесии, это единственный сахарный завод в регионе. В модернизацию предприятия немецким оборудованием в 2017 году было вложено 137 млн рублей, в 2018 - 100 млн рублей. Диффузионный аппарат предприятия был полностью усовершенствован, обновлена система теплотрассы, что позволило увеличить производительность с 2 тыс. до 3,5 тыс. т свеклы в сутки, а также экономить более 47% потребления газа.