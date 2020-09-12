Крупнейший в Петропавловске-Камчатском стадион открылся в день празднования юбилея города

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 сентября. /ТАСС/. Крупнейший спортивный парк после четырехлетней реконструкции открылся в центре Петропавловска-Камчатского в субботу. Торжественное открытие объекта власти полуострова приурочили к празднованию 280-летнего юбилея краевой столицы, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Стадион "Спартак" находится в историческом центре Петропавловска-Камчатского. В 1990-е годы спортивный комплекс был заброшен, в 2013 году его трибуны и бетонное ограждение снесли. Реконструкция спортивного комплекса началась в 2016 году, и ввод объекта в эксплуатацию несколько раз откладывался.

"Стадион, который ждали много лет, открыли всем городом - массовой зарядкой, спортивными состязаниями, показательными выступлениями. Настроение у людей отличное: наконец-то в Петропавловске-Камчатском появился крупный спортивный объект, где каждый желающий может провести время с пользой для своего здоровья, не выезжая за пределы города", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что основное ядро обновленного спортивного парка - это большое футбольное поле, где также можно разместить три площадки для мини-футбола. Вокруг него обустроены легкоатлетические дорожки на 400 метров. Трибуны рассчитаны на 3 100 мест, включая места для маломобильных групп населения. Предусмотрена также площадка для прыжков в длину и в высоту, универсальные площадки для игры в баскетбол, волейбол, большого тенниса, скейт-парк. Дополнительно здесь разместятся зоны для сдачи норм ГТО и места для отдыха.

Ранее в краевом Минстрое ТАСС уточняли, что реконструкция объекта финансировалась по линии Минвостокразвития РФ на средства федерального бюджета, предоставленные в рамках дальневосточной субсидии. Ее выделение региону согласовал вице-премьер - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев.