Петропавловск-Камчатский отмечает 280-летний юбилей открытием фестиваля парусного спорта

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 сентября. /ТАСС/. Открытие ежегодного фестиваля парусного спорта состоялось в акватории Авачинской бухты - соревнование приурочено к празднованию 280-летнего юбилея Петропавловска-Камчатского, сообщили ТАСС в субботу в администрации города.

По словам собеседника агентства, гостям фестиваля повезло с погодой: небо ясное, бухта спокойна, хотя синоптики обещали приход циклона. "И если для гостей праздника парусная регата - красочное зрелище, то для участников - сложное испытание. В этом году в соревновании принимают участие пять парусных судов, а членам жюри предстоит выбрать самое быстрое прохождение заявленной в положении соревнования дистанции", - уточнил сотрудник администрации.

При этом часть мероприятий, посвященных круглой дате для краевой столицы Камчатки, начались на полуострове уже в пятницу, в юбилейный год власти города и края подготовили для жителей и гостей региона двухдневную программу. Помимо парусной регаты, гостей ждут "свадебный бум" - торжественные регистрации брака в живописном месте, выступления уличных артистов, работа интерактивных площадок, дегустация блюд местной кухни, выставки, национальные игры, исторические реконструкции и многое другое.

Официальной датой создания Петропавловска-Камчатского считается 17 октября 1740 года, когда к поселку, обжитому штурманом Иваном Елагиным для зимней стоянки кораблей, подошел русский мореплаватель Витус Беринг на пакетботах "Святой Петр" и "Святой Павел". В честь святых, имена которых носили корабли, и получил название экспедиционный поселок, с тех пор он стал именоваться Петропавловская гавань. Но настоящим военным форпостом Камчатка стала только при императоре Павле I, когда на полуострове разместили полк из 800 человек. Петропавловск-Камчатский, где сегодня проживают около 180 тыс. человек, носит звание "Города воинской славы". Ежегодно празднование в честь основания города переносится с октября на более ранний срок из-за климатических условий.