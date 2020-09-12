Южно-Сахалинск начал празднование 138-летия с костюмированного шествия

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Жители Южно-Сахалинска в субботу утром начали празднование 138-летия города с костюмированного шествия, в котором приняли участие более тысячи человек. Большая праздничная программа рассчитана до конца вечера, сообщили ТАСС в департаменте культуры и туризма областного центра.

"Массовое костюмированное шествие началось от стадиона "Космос" в городском парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина. В нем приняли участие организации, творческие коллективы, учреждения образования и культуры, жители города. Во время этого мероприятия состоялась традиционная передача ключа мэром города Сергеем Надсадиным символу праздника - мистеру Празднику", - сообщил собеседник агентства.

По информации городских властей, мероприятия в честь дня рождения Южно-Сахалинска начались еще 10 сентября - выставки, мастер-классы, награждение почетных граждан областного центра.

В основной день празднования, 12 сентября, главной площадкой для проведения развлекательных мероприятий стал городской парк им. Ю. Гагарина. Его территорию разбили на несколько зон по интересам: спортивные, творческие, музыкальные, игровые. На площадках своими выступлениями посетителей парка порадуют приезжие и местные творческие коллективы. Впервые в честь Дня города на территории парка рядом с озером Верхнее организован молодежный оpen аir "Stereo Sound" с музыкальным выступлением гостя из Москвы Astero.

Как рассказали в администрации Южно-Сахалинска, вечером жителей города ждет большой праздничный концерт под открытым небом. Специально для этого на Сахалин были приглашены певцы Вадим Самойлов из группы "Агата Кристи", Niletto и оркестр Conkordorchestra. Традиционного салюта в этом году не будет из-за запрета Минтранса РФ, связанного с с обеспечением безопасности самолетов, вылетающих и прибывающих в аэропорт Южно-Сахалинска..

Южно-Сахалинск - административный центр Сахалинской области. В нем проживают более 200,5 тыс. человек, во всем городском округе - более 207,5 тыс. При этом во всем островном регионе количество населения составляет чуть более 488 тыс. человек.