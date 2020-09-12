Аэропорт Хабаровска планирует начать строительство международного терминала

ХАБАРОВСК, 12 сентября. /ТАСС/. Строительство пассажирского терминала международных авиалиний хабаровского аэропорта запланировано на весну 2021 года. Об этом сообщил журналистам заместитель исполнительного директора АО "Хабаровский аэропорт" по проектным работам Дмитрий Петриченко.

"Начало работ - весна 2021 года. Архитектура, облик терминала повторяет терминал внутренних авиалиний, концепция единая - фасад, планировки, решения", - сказал Петриченко.

Стоимость строительства международного терминала оценивается в 3-3,5 млрд рублей. Переговоры по финансированию проекта ведутся с Фондом развития Дальнего Востока и ВЭБом, которые оказывали содействие в реализации проекта строительства терминала внутренних авиалиний, уточнили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Международный аэропорт Новый в Хабаровске является крупнейшим авиаузлом Дальневосточного федерального округа. Новый терминал внутренних авиалиний открыли в сентябре 2019 года.

Согласно проекту, новый международный терминал будет являться продолжением существующего внутреннего терминала - между собой их соединят переходом. Новый международный аэровокзал аэропорта Хабаровск оснастят двумя телетрапами, восемью лифтами различного назначения, семью эскалаторами, двумя уровнями автоматизированной обработки багажа, двенадцатью стойками регистрации. Площадь нового терминала составит 20 тыс. квадратных метров. Пропускная способность составит около 600 человек в час.

В пресс-службе также сообщили, что в настоящее время воздушная гавань работает над развитием маршрутной сети. "В ближайшее время мы ожидаем старт продаж билетов на прямой рейс в Санкт-Петербург - столь долгожданный для хабаровчан. Кроме того, ведется работа по открытию рейсов в Благовещенск и другие города - в этом вопросе мы надеемся на поддержку региональных и федеральных властей", - сказал представитель пресс-службы.