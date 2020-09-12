В Ярославле открылся гастрономический фестиваль "Пир на Волге" в день 1010-летия города

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Гастрономический фестиваль "Пир на Волге" открылся в субботу в центре Ярославля на Волжской набережной, в этом году он приурочен к празднованию 1010-летия города, сообщила ТАСС автор и продюсер фестиваля Юлия Скороходова.

Традиционно "Пир на Волге" проводился в августе на берегу Волги в центре Ярославля. По данным организаторов, в 2019 году в фестивале приняли участие около 60 тыс. гостей.

"Пир на Волге" открылся, в этом году мы проводим его в рамках Дня города - 1010-летия Ярославля. Ради безопасности мы осознано сократили количество ресторанов, участвующих в фестивале - их около 25, в разы меньше, чем в прошлом году, но это рестораны со всей России. В этом году формат фестиваля - "Все, что вы пропустили этим летом", то есть мы стали площадкой для различных проектов, которые не смогли состояться в регионе из-за пандемии", - сказала Скороходова.

На фестивале работает музыкальная сцена, проходят фестиваль уличного кино и развлекательная программа "Самоварфест", состоятся показы одежды от молодых дизайнеров. На речном вокзале от пятого причала отправится джаз-пароход - при поддержке организаторов фестиваля "Джаз над Волгой" на его борту выступят музыканты ансамбля KS-JAZZ.

Городской пикник "Пир на Волге" - гастрономический фестиваль, который с 2016 года проводится в августе в Ярославле. Фестиваль проходит на Стрелке - месте слияния рек Волги и Которосли в центре Ярославля, а также непосредственно на реке. Для гостей проводятся кулинарные речные круизы, на фестивальной площадке на берегу работает около ста точек с едой. На фестивале проводились свадьбы, концерты, флешмобы.