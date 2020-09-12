Завод в Ярославле выпустит в месяц около 8 млн доз первой вакцины против коронавируса

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Ярославский завод готовых лекарственных форм АО "Р-Фарм" выпустит в месяц около 8 млн доз первой вакцины против нового коронавируса "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак"). Об этом рассказал в субботу директор Ярославского завода готовых лекарственных форм АО "Р-Фарм" Владимир Колышкин в эфире телеканала "России-1" .

"Каждый из реакторов позволит за один цикл производить около 4 млн доз вакцины. Полный цикл мы сегодня оцениваем, примерно, так как технология новая, в 35-37 суток. [Получается] около 8 млн доз в месяц", - сказал Колышкин.

Сейчас на заводе имеются два реактора для производства вакцины против коронавируса, но ведется строительство нового цеха, в котором будет расположено 16-18 реакторов для производства "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак").

Об оценке производства специалистами из Саудовской Аравии

Колышкин также рассказал, что производство первой вакцины против коронавируса оценивает медицинская служба Саудовской Аравии. Ее заключение примут около 10 стан Персидского залива.

"Служба Саудовской Аравии оценивает условия нашего производства требованиям, которые предъявляются к надлежащей производственной практике. Они дают заключение, которое принимается теми странами, с которыми у них есть соответствующее соглашение. Я так понимаю, что это около 10 стан Персидского залива. Это один из аудитов, который для нас является в любом случае волнительным экзаменом, но, тем не менее, мы уверены в своих силах и успешно преодолеем его", - сказал Колышкин.

Он добавил, что интересы российского народа являются приоритетными, но при этом есть готовность принимать участие в глобальных компаниях по борьбе с коронавирусом.

О производстве российской вакцины

5 июня глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что РФПИ совместно с портфельной компанией "Алиум", АФК "Система" и "Р-Фарм" будут инвестировать в производство двух вакцин и ряда препаратов от коронавируса. 10 июня НИЦЭМ им. Гамалеи, РФПИ и АФК "Система" договорились о сотрудничестве для организации на базе завода "Алиум" (Зеленоградский административный округ Москвы) производственной площадки для промышленного выпуска вакцины.

14 августа на фармзаводе "Биннофарм" (входит в группу АФК "Система") по заказу института им. Гамалеи была произведена первая промышленная партия вакцины в количестве 15 тыс. 500 доз для третьего этапа исследований.

К концу 2020 г. предприятия РФ планируют производить 1,5 - 2 млн доз вакцин от коронавируса в месяц, затем объем возрастет до 6 млн доз ежемесячно. Выпускать их будут компании "Генериум", "Биннофарм" и "Р-Фарм".

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