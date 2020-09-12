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Ульяновские власти намерены сократить отток населения за счет развития системы образования

Также глава области Сергей Морозов считает, что необходимо усилить работу по культурной и социальной адаптации трудовых мигрантов, приехавших в регион

ТАСС, 12 сентября. Развитие системы среднего профессионального и высшего образования позволит сократить отток населения из Ульяновской области. Об этом сообщил в субботу глава региона Сергей Морозов в своем первом демографическом послании.

"Думаю, что первым шагом должно стать развитие системы среднего профессионального и высшего образования. У региона есть хороший потенциал. Прошу вас усилить работу, а может даже сформировать целую артель рекрутеров для перетягивания молодежи из приграничных районов нашей области, расширяя при этом сферу медицинских и сельскохозяйственных специальностей", - сказал он.

Морозов также отметил, что региону нужны молодые кадры для работы в селе. "Кроме образовательной миграции в наш регион, необходимо усилить работу по культурной и социальной адаптации трудовых мигрантов, приехавших к нам в регион", - уточнил он.

По мнению губернатора, развитые сельские территории должны стать магнитом, притягивающим к себе трудоспособное население. "Немаловажное направление, которое мы будем продолжать - это работа с трудовыми мигрантами, приехавшими к нам, по их культурной и социальной адаптации", - добавил он.

Теги
Морозов, Сергей ИвановичРоссияУльяновская область
Пандемия COVID-19
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