В Якутске в День города открыли центр культуры и современного искусства

ЯКУТСК, 13 сентября. /ТАСС/. Открытие Центра культуры и современного искусства им. Ю. А. Гагарина в Якутске состоялось в воскресенье, в День города, сообщается на официальной странице главы Якутии Айсена Николаева в Instagram.

Городской дом культуры им. Ю. А. Гагарина был построен в 1961 году, в 2016-м старое здание снесли из-за аварийного состояния. Новое здание должно стать одним из центров культурной и деловой жизни для всего Якутска.

"Здание площадью более 5,2 тыс. кв. м состоит из трех этажей. Внутри располагаются киноконцертный зал на 482 зрителя, многофункциональный зал с интерактивным оборудованием, буфет, кабинеты для занятий и другое", - рассказала ТАСС директор центра Евдокия Винокурова.

Центр будет проводить открытые уроки, лекции, мастер-классы, кружковую работу и клубную деятельность, творческие встречи и мультимедийные выставки. Также в центре разместился музей авиации Якутии, организован коворкинг для женщин, интересующихся шитьем и рукоделием.

Помимо этого, в планах - создание молодежного любительского театра, выступления ансамблей и проведение тематических вечеров. Планируются занятия по дополнительному образованию для детей и взрослых - игра на гитаре, пение в хоре, а также занятия по графическому дизайну, видеомонтажу, звуко- и светорежиссуре, основам работы на компьютере, программированию. В скором времени откроется семейное кафе.

Строительство центра началось в Якутске в 2017 году с использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). Подрядной организацией выступила строительная компания "Газэнергомонтаж" (входит в группу "ВИС").