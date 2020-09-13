Мэр Краснодара прервал отпуск из-за крупного пожара в городе

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Мэр Краснодара Евгений Первышов прервал предвыборный отпуск из-за крупного пожара, в результате которого полностью сгорел мансардный этаж многоквартирного дома на улице Российской. Об этом он сообщил в своем Telegram -канале.

первышов"Прерываю избирательный отпуск в связи с пожаром на улице Российской", - написал Первышов. Он уточнил, что в 9 утра планирует провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям о мерах по ликвидации последствий пожара и помощи пострадавшим жителям. Он добавил, что по данным на 8 утра, в пункт временного размещения обратились 89 человек. Им предоставляется питание и все необходимое.

"Всем, чье жилье пострадало при пожаре, будет оказана помощь. Это не первый такой случай, в беде никогда никого не бросали, помогали погорельцам все вместе. Ситуацию с помощью жильцам сгоревшего дома беру под свой личный контроль", - добавил мэр города.

Первышов с 27 июля ушел в предвыборный трудовой отпуск в связи с намерением баллотироваться в депутаты городской думы седьмого созыва, исполняющим его обязанности назначили первого вице-мэра Виталия Косенко.

Пожар в доме по ул. Российской, 267/6 произошел около 2 часов ночи. Очаг был на седьмом этаже, огонь быстро распространился на мансардный восьмой этаж, построенный из деревянных конструкций. Площадь возгорания превысила 4 тыс. кв. м. Пожар потушили около 8 утра. Эвакуировали 300 человек, пострадавших нет.