В Дагестане закупили 60 холодильных камер для хранения вакцины от коронавируса

МАХАЧКАЛА, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Дагестана закупили 60 холодильных камер для хранения вакцины против коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в региональном Минздраве.

"Закупили 60 холодильных камер для хранения вакцины, ждем, когда прибудет", - рассказал собеседник агентства. По его словам, холодильные камеры распределены по медучреждениям городов и районов.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что первые партии вакцины, доставка которых должна в том числе отладить логистические цепочки, уже отгружены во все регионы страны и должны быть доставлены в понедельник.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Центром им. Гамалеи. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет - до двух лет.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 28,7 млн человек, свыше 920 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 062 811 случаев заражения, выздоровели 876 225 человек, умерли 18 578. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.