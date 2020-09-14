Более 800 мигрантов выехали на поезде из Самарской области в Узбекистан

ТАСС, 14 сентября. Специальный международный поезд вывез на родину более 800 граждан Узбекистана из Самарской области. Это мигранты, которые стали прибывать в регион, чтобы добраться домой, но не смогли покинуть пределы России из-за закрытых в связи с пандемией коронавируса границ, сообщили ТАСС в понедельник в правительстве области.

"Поездом "Кинель - Ташкент" выехали 837 граждан Республики Узбекистан", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в лагере еще остаются люди, их число уточняется. При этом нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Это уже не первый случай скопления мигрантов в регионе. В мае в область стали прибывать граждане Узбекистана, чтобы вернуться из России на родину. Они обратились с просьбой открыть им транзитный коридор для возвращения домой, но не могли попасть на территорию Первомайского района Оренбургской области, где был введен карантин из-за коронавируса. В итоге в Большечерниговском районе Самарской области собрались около 800 граждан Узбекистана. Их разместили в лагере-обсерваторе, затем начали отправлять на родину на специальных автобусах через территорию Казахстана.

Аналогичная ситуация сложилась в июне, когда 367 граждан Узбекистана покинули территорию Самарской области. Для отъезда на родину все они перешли российско-казахстанскую границу в пропускном пункте Маштаково (Оренбургская область). В августе поездами выехали более 2 тыс. граждан Узбекистана, размещавшихся в палаточном лагере в Самарской области. В сентябре из региона поездом были вывезены на родину уже почти 3 тыс. граждан Узбекистана.