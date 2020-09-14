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Более 800 мигрантов выехали на поезде из Самарской области в Узбекистан

При этом во временном лагере еще остается некоторое число иностранцев

ТАСС, 14 сентября. Специальный международный поезд вывез на родину более 800 граждан Узбекистана из Самарской области. Это мигранты, которые стали прибывать в регион, чтобы добраться домой, но не смогли покинуть пределы России из-за закрытых в связи с пандемией коронавируса границ, сообщили ТАСС в понедельник в правительстве области.

"Поездом "Кинель - Ташкент" выехали 837 граждан Республики Узбекистан", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в лагере еще остаются люди, их число уточняется. При этом нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Это уже не первый случай скопления мигрантов в регионе. В мае в область стали прибывать граждане Узбекистана, чтобы вернуться из России на родину. Они обратились с просьбой открыть им транзитный коридор для возвращения домой, но не могли попасть на территорию Первомайского района Оренбургской области, где был введен карантин из-за коронавируса. В итоге в Большечерниговском районе Самарской области собрались около 800 граждан Узбекистана. Их разместили в лагере-обсерваторе, затем начали отправлять на родину на специальных автобусах через территорию Казахстана.

Аналогичная ситуация сложилась в июне, когда 367 граждан Узбекистана покинули территорию Самарской области. Для отъезда на родину все они перешли российско-казахстанскую границу в пропускном пункте Маштаково (Оренбургская область). В августе поездами выехали более 2 тыс. граждан Узбекистана, размещавшихся в палаточном лагере в Самарской области. В сентябре из региона поездом были вывезены на родину уже почти 3 тыс. граждан Узбекистана.

Теги
УзбекистанРоссияСамарская область
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