В КЧР 39 человек вышли в финал кадрового конкурса главы республики

ЧЕРКЕССК, 14 сентября. /ТАСС/. Участниками финала конкурса главы Карачаево-Черкесии "Кадровый резерв" станут 39 человек, которые накануне успешно прошли контрольное компьютерное тестирование и защитили свои проекты, сообщили журналистам в понедельник в оргкомитете конкурса.

"Завершающий день второго подэтапа полуфинала проекта главы Карачаево-Черкесской Республики "Кадровый резерв" был весьма плодотворным. <…> По итогам работы в проектных группах и результатам интерактивной игры, формировался бальный рейтинг. И после сегодняшней защиты проектов, психологи вывели результат за все 4 дня работы второго этапа полуфинала. Финалистами стали 39 участников, которые принимали активное участие в работе проектных групп", - говорится в Instagram-аккаунте конкурса.

Согласно информации на сайте проекта, финал конкурса состоится осенью текущего года. На финальном этапе экспертная комиссия будет оценивать проекты, которые подготовили участники. Проекты будут направлены на развитие региона.

Первый кадровый проект стартовал в республике в конце января 2020 года. На первом этапе прошли регистрационная компания, этапы онлайн-тестирования. Конкурсанты отвечали на вопросы по трем блокам: психодиагностические тесты, тестирование по областям знаний и ситуационные задачи. На участие в конкурсе подали заявки более 1,2 тыс. человек.

Проект разработан с целью выявления жителей КЧР, обладающих необходимыми профессиональными знаниями, стратегическим мышлением и потенциалом профессионального и личностного развития, для привлечения их на управленческие и иные должности в органах государственной власти КЧР, органах местного самоуправления и на крупных предприятиях республики.