В Амурской области возобновилось проведение профосмотров и диспансеризации

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Приказ о возобновлении проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации подписан министерством здравоохранения Амурской области. Ранее ограничения были введены в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе, об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства области.

"В Приамурье возобновилось проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что медосмотры будут проводиться в соответствии с временными методическими рекомендациями. В частности, в медицинских учреждениях будут использоваться система разведения потоков посетителей, будет проработана маршрутизация в помещении, на входе в медучреждения будут установлены дозаторы с антисептиком. Внутри медучреждений нанесут сигнальную разметку для соблюдения социальной дистанции пациентами, всем приходящим на входе будут измерять температуру и проверять наличие у них маски. "В случае выявления пациента с повышенной температурой тела предпринимаются меры по его изоляции в установленном порядке", - отметила руководитель Минздрава Амурской области Светлана Леонтьева.

В Амурской области зарегистрировано 3 789 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 48 человек умерли.