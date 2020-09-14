Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду в Поволжье до конца недели

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Кратковременные дожди будут идти в большинстве регионов Приволжского федерального округа (ПФО) до середины текущей недели, затем в Поволжье выглянет солнце и значительно потеплеет на 1-2 дня, а после - резко похолодает, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Начиная со вторника в регионах ПФО пройдут дожди. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в Кирове, Ижевске, Казани, менее интенсивные - в Нижнем Новгороде, Ульяновске, Пензе, Саранске", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что температура воздуха до середины недели будет составлять в среднем от плюс 11-15 градусов в большинстве регионов. Но уже к четвергу на всей территории округа, в основном, будет солнечно и без осадков, температура воздуха местами поднимется до плюс 23 градусов. "Таким образом, температура воздуха около двух суток будет выше средних многолетних значений на 5-7 градусов", - отметил Синенков.

Впрочем, тепло не задержится в регионах надолго. Уже с пятницу в Поволжье придет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой резкое похолодание - столбик термометра опустится до плюс 8-12 градусов, что уже ниже средних многолетних значений на 2-3 градуса.

При этом в некоторые регионах ПФО объявлено штормовое предупреждение. ГУ МЧС России по Оренбургской области распространило информацию о штормовом предупреждении на вторник: ожидается усиление ветра с порывами до 17-22 м/с. В Саратовской области объявлен желтый уровень опасности, где также ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 15-18 м/с.

В некоторых регионах ПФО сохраняется высокий уровень пожароопасности. Так, по данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в юго-восточных районах региона сохранится чрезвычайный класс пожароопасности. Аналогичная ситуация складывается в Оренбургской области, где сохранится чрезвычайная пожарная опасность - 5 класс. В Саратовской области ГУ МЧС региона объявило оранжевый уровень опасности.