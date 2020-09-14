Почти 900 семей в КЧР получили выплаты за рождение второго ребенка

ЧЕРКЕССК, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) за период с января по август текущего года направили региональные выплаты в размере 20 тыс. рублей почти 900 семьям, в которых родился второй ребенок. Об этом сообщили журналистам в понедельник в министерстве труда и социального развития региона.

"Согласно решению главы КЧР Рашида Темрезова с 2019 года в Карачаево-Черкесии на региональном уровне оказывается дополнительная мера поддержки семьям, в которых родился второй ребенок. С января по август 2020 года выплату получили 870 семей на общую сумму 17 580 480 рублей", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что размер выплаты составляет 20 тыс. рублей. Получать ее могут семьи, в которых с 1 января 2019 года родился второй ребенок. Выплата полагается жителям республики вне зависимости от среднедушевого дохода семьи.

В министерстве отметили, что выплаты производятся в рамках национального проекта "Демография". Всего в 2020 году на данный вид выплат планируется направить 35 млн рублей из республиканского бюджета.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.