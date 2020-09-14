В Мордовии разрешили работу читальных залов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Глава Мордовии Владимир Волков внес изменения в указ о противодействии коронавирусной инфекции, согласно которым с понедельника разрешена работа читальных залов библиотек и сходы граждан, сообщается на официальном сайте руководителя республики.

"Внести в указ "О введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения: [разрешить] следования к месту (от места) проведения схода граждан для решения конкретных вопросов местного значения; деятельность библиотек и архивов, включая читальные залы, залы для прослушивания, просмотровые залы; проведение схода граждан", - указано в тексте документа.

Мордовия находится на втором этапе снятия введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. В Мордовии реальный сектор экономики работает с апреля, разрешено работать небольшим магазинам, парикмахерским, автосервисам, рынкам, химчисткам и другим предприятиям бытовых услуг, возобновили работу бассейны, теннисные, картинговые, конные центры и центры активного отдыха в формате индивидуальных занятий, а жителям разрешили занятия спортом на открытом воздухе. При этом в республике сохраняется масочно-перчаточный режим в общественных местах и транспорте, запрещены массовые мероприятия.

По состоянию на 14 сентября, всего в Мордовии выявлен 5 901 случай заражения коронавирусом. Полностью выздоровели 4 795 человек, 39 умерли.