Часть артефактов, найденных экспедицией Северного флота и РГО, передадут в музей Арктики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Несколько предметов быта и промысловой культуры, найденных на архипелаге Новая Земля комплексной экспедицией Северного флота и Русского географического общества (РГО), передадут в Российский государственный музей Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в музее.

"Завтра нам передадут меньшую часть от всей коллекции, найденной в экспедиции, несколько единиц, а всего найдено более 80 артефактов. Недавно было принято решение передать эту коллекцию находок к нам в музей. В дальнейшем мы обязательно сделаем выставку", - сказал собеседник агентства.

По информации музея, коллекция была собрана на северном острове Новой Земли экспедицией Северного флота совместно с РГО по проекту "Главный фасад России. История, события, люди". Наибольший интерес из материалов, собранных в экспедиции,представляют материальные свидетельства обнаруженного отрядом продовольственного депо австро-венгерской экспедиции К. Вайпрехта и Ю. Пайера (1872-1874 гг.) на острове Баренца, кресты экспедиции Г.Я. Седова (1912-1914 гг.), а также предметы XIX века с зимовья Ф. Розмыслова в проливе Маточкин Шар. Кроме того, участниками экспедиции собрано большое количество предметов промысловой культуры.

Третий сезон Комплексной экспедиции РГО и Северного флота начался 5 августа. Первый экспедиционный отряд действует на морском буксире МБ-12 в районе острова Северный архипелага Новая Земля. Второй, базирующийся на ледоколе "Илья Муромец", в настоящее время работает в районе полуострова Таймыр. Экспедиция посвящена сразу нескольким памятным датам - 75-летию Победы, 175-летию РГО, 110-летию Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана, 120-летию Русской полярной экспедиции и 145-летию со дня рождения Владимира Русанова. Экспедиция продлится до октября.