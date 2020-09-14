{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Часть артефактов, найденных экспедицией Северного флота и РГО, передадут в музей Арктики

Всего во время экспедиции нашли более 80 артефактов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Несколько предметов быта и промысловой культуры, найденных на архипелаге Новая Земля комплексной экспедицией Северного флота и Русского географического общества (РГО), передадут в Российский государственный музей Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в музее.

"Завтра нам передадут меньшую часть от всей коллекции, найденной в экспедиции, несколько единиц, а всего найдено более 80 артефактов. Недавно было принято решение передать эту коллекцию находок к нам в музей. В дальнейшем мы обязательно сделаем выставку", - сказал собеседник агентства.

По информации музея, коллекция была собрана на северном острове Новой Земли экспедицией Северного флота совместно с РГО по проекту "Главный фасад России. История, события, люди". Наибольший интерес из материалов, собранных в экспедиции,представляют материальные свидетельства обнаруженного отрядом продовольственного депо австро-венгерской экспедиции К. Вайпрехта и Ю. Пайера (1872-1874 гг.) на острове Баренца, кресты экспедиции Г.Я. Седова (1912-1914 гг.), а также предметы XIX века с зимовья Ф. Розмыслова в проливе Маточкин Шар. Кроме того, участниками экспедиции собрано большое количество предметов промысловой культуры.

Третий сезон Комплексной экспедиции РГО и Северного флота начался 5 августа. Первый экспедиционный отряд действует на морском буксире МБ-12 в районе острова Северный архипелага Новая Земля. Второй, базирующийся на ледоколе "Илья Муромец", в настоящее время работает в районе полуострова Таймыр. Экспедиция посвящена сразу нескольким памятным датам - 75-летию Победы, 175-летию РГО, 110-летию Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана, 120-летию Русской полярной экспедиции и 145-летию со дня рождения Владимира Русанова. Экспедиция продлится до октября.

Теги
Арктика сегодня
Ставрополье дополнительно получит почти 92 млн рублей на выплаты соцработникам
Помощь получат работники за помощь пациентам, заразившимся коронавирусом
Читать полностью