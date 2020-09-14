В Дагестане планируют открыть агроклассы для обучения школьников азам бизнеса на селе

МАХАЧКАЛА, 14 сентября. /ТАСС/. Пилотный проект по созданию специализированных агроклассов на базе общеобразовательных школ для обучения старшеклассников основам растениеводства, животноводства и других направлений аграрного бизнеса планируют реализовать в Дагестане. На первом этапе такие классы предполагается сформировать в четырех-пяти школах республики, сообщили в понедельник в пресс-службе Минсельхозпрода Дагестана.

"В агроклассы предполагается принимать учеников 8-11-х классов. Минсельхозпрод РД совместно с Минобрнауки РД планирует в пилотном режиме формировать в четырех-пяти школах агроклассы с привлечением к преподаванию представителей аграрных учебных заведений и специалистов ведущих сельхозпредприятий. <...> Большое значение агроклассов состоит в том, что уже в школе ученик может сформировать свое отношение к сельскому хозяйству, планировать свое профессиональное будущее и оценивать перспективы в плане трудоустройства", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в пресс-службе, в ходе обучения в агроклассах будут организованы экскурсии на ведущие сельхозпредприятия региона, также планируется организация учебных производственных бригад, возрождение пришкольных опытных участков, создание мини-теплиц.

"В последние годы наблюдается снижение числа абитуриентов, поступающих на аграрные специальности в учебных заведениях, что объясняется отчасти недостаточным уровнем профориентационной работы среди учеников школ предвыпускных классов. Проект "Агроклассы" должен стать важным инструментом взаимосвязи общего и специального образования, своего рода мостом между общеобразовательными школами и аграрными университетом и колледжами", - добавили в пресс-службе.

Проект по созданию агроклассов обсуждался на совещании с министром сельского хозяйства региона Абзагиром Гусейновым. Как отметили в министерстве, в настоящее время проект "Агрокласс" успешно реализуется в ряде регионов РФ.