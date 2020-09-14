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Молодые мамы создадут больше 30 бизнес-проектов на Ставрополье

Автор лучшей идеи получит на реализацию своего бизнес-плана 100 тыс. рублей

СТАВРОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Образовательная программа "Мама - предприниматель" собрала 31 участницу в Ставропольском крае в 2020 году. Каждая из молодых мам пройдет пятидневный образовательный интенсив и создаст свой бизнес-проект, сообщили журналистам в понедельник в краевом Минэкономразвития.

"В общей сложности мероприятие продлится пять дней. Предполагается, что за это время 31 участница, прошедшая предварительный отбор, получит необходимые для ведения предпринимательской деятельности знания и посетит действующие успешные ставропольские предприятия. В завершение программы каждая из них должна будет представить свой бизнес-план на конкурс", - говорится в сообщении.

Автор лучшей идеи получит на реализацию своего бизнес-плана 100 тыс. рублей. "Мы видим большой предпринимательский потенциал у аудитории молодых мам, находящихся в декретном отпуске и воспитывающих маленьких детей. Именно в данный период женщины могут решиться запустить свой первый бизнес, а образовательная программа "Мама-предприниматель" позволит правильно проработать бизнес-модель и получить необходимые ресурсы для старта своего дела", - цитирует пресс-служба министра Сергея Крынина.

В 2018 году регион впервые стал участником проекта "Мама-предприниматель", организованного Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства и комитетом по развитию женского предпринимательства "Опоры России". В настоящее время организаторами проекта в регионе являются министерство экономического развития края и центр "Мой бизнес", действующий на базе краевого Фонда поддержки предпринимательства.

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