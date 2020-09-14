Учебу в дистанционном режиме выбрали около 3,5 тыс. школьников Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Порядка 3,5 тыс. школьников Ставропольского края выбрали дистанционный режим обучения и занимаются по индивидуальному плану, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора края. Количество учеников, перешедших на онлайн-обучение, составляет чуть более 1% от общего числа школьников края.

"Сегодня в школах региона обучается более 303 тыс. детей. Около 3,5 тыс. учащихся выбрали индивидуальный учебный план и проходят обучение на дому в дистанционной форме. <...> Во всех школах Ставрополья организовано разделение потоков учащихся, составлены индивидуальные графики занятий и питания. За каждым классом закреплен отдельный кабинет. Проводятся все необходимые профилактические мероприятия", - говорится в сообщении.

С 1 сентября 2020 года школы Ставрополья начали работу в очном режиме, но по заявлению родителей ребенок может быть переведен на дистанционное обучение. Учреждения дополнительного образования региона с 15 сентября также будут работать очно, однако и здесь предусмотрены форматы работы в режиме онлайн.

"В штатном режиме проходит образовательный процесс в средних специальных и высших учебных заведениях. При этом глава края [Владимир Владимиров] поручил усилить контроль за проведением противоэпидемиологических мероприятий в общежитиях техникумов и вузов", - уточнили в пресс-службе.

Несколько университетов в Ставропольском крае проводят учебный год в смешанном формате - ряд лекций проводится в онлайн-формате, практические и лабораторные занятия организованы очно. Колледжи и техникумы в настоящий момент на Ставрополье работают в очном режиме.