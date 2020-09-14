Ставрополье дополнительно получит почти 92 млн рублей на выплаты соцработникам

ПЯТИГОРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Соцработники Ставрополья за помощь пациентам, заразившимся коронавирусом, получат дополнительно почти 92 млн рублей стимулирующих выплат, сообщили журналистам в понедельник в Управлении по информационной политике аппарата правительства края.

"Правительство РФ приняло решение о продлении таких выплат до 15 октября и выделяет на эти цели еще около 1,9 млрд рублей. Согласно документу, Ставрополью направлено 91,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за период пандемии сотрудникам социальных учреждений края, которые работают в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми из группы риска, выплачено 84,8 млн рублей.

По данным управления, по поручению президента России, эта мера государственной поддержки полагается тем, кто ухаживает за подопечными домов престарелых, интернатов для инвалидов и других стационарных организаций социального обслуживания. Работа в сменном режиме подразумевает не менее 14 дней изоляции внутри учреждения вместе с проживающими в нем гражданами. Величина выплат в зависимости от занимаемой должности сотрудника и непосредственного контакта с заразившимся коронавирусом, и составляет от 10 тыс. до 60 тыс. рублей за смену.

Надбавки выплачивались с 15 апреля по 15 июля, затем их продлили до 15 сентября. Теперь соцработники получат их в случае установления сменного режима работы до 15 октября. Общий объем средств, выделенных на эту меру господдержки в стране, превышает 13 млрд рублей.