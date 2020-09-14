Интерес к педагогическим специальностям вырос у поступающих в госуниверситет КЧР

ЧЕРКЕССК, 14 сентября. /ТАСС/. Абитуриенты Карачаево-Черкесского государственного университета им. У.Д. Алиева (КЧГУ), поступающие на обучение по программам бакалавриата и магистратуры, в 2020 году стали чаще выбирать педагогические направления. Об этом ТАСС рассказал в понедельник ректор университета Таусолтан Узденов.

"Помимо традиционно востребованных направлений по укрупненной группе "Экономика и управление", в этом году популярными стали педагогические направления. Конкурс был высоким, и это обнадеживает. Причем выросло не только количество желающих поступить, но и результаты их ЕГЭ. В этом году поступают с более высокими баллами, нежели чем в прошлом", - сообщил собеседник агентства.

Ректор также рассказал, что вуз провел опрос среди первокурсников с целью изучить, чем продиктован их выбор направления. "Мы поняли, что в этом году больше мотивированных ребят, которые выбрали будущую профессию осознанно. Их где-то на 20% больше, чем в прошлом году", - добавил он. По словам Узденова, вакансии учителей имеются в школах региона, и выпускники КЧГУ могут найти работу без проблем.

В целом число заявлений, поданных в КЧГУ в этом году, на 20% больше, чем в 2019-м, подчеркнул Узденов. Однако общий набор студентов не вырос, оставшись примерно на уровне прошлого года. "В первую очередь это связано с тем, что иностранных студентов стало немного меньше, потому что не все смогли приехать", - пояснил собеседник агентства.

Узденов рассказал, что в этом году незначительно выросло число бюджетных мест на дневном отделении. "Сейчас их 558, а год назад было 540. Общее число бюджетных мест в этом году - 726", - добавил он.

О вузе

КЧГУ - старейший вуз Карачаево-Черкесии. В состав университета входят два института и восемь факультетов, где обучаются более 5,5 тыс. человек. Вуз готовит кадры более чем по 70 программам высшего профессионального образования и 17 направлениям в сфере послевузовского образования.