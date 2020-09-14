В трех больницах Ставрополья откроют геронтологические кабинеты

ПЯТИГОРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Геронтологические кабинеты откроют в 2020 году в больницах в трех районах Ставропольского края по национальному проекту "Демография". Об этом губернатор края Владимир Владимиров написал на своей странице в Instagram.

"Важная строка нацпроекта "Демография" - развитие медицинской помощи старшему поколению. В том числе в участковых больницах края открывается новый профиль работы - геронтологический. <…> В этом году откроем подобные направления работы в Новоалександровском и Кировском городских округах, Грачевском районе", - написал Владимиров.

По его словам, за два года действия нацпроекта на Ставрополье создано 24 геронтологических кабинета и 86 коек для таких пациентов. В этом году за помощью в них обратились свыше 9 200 человек.

"Среди участников проекта - участковая больница села Янкуль. На ее базе с конца прошлого года работают гериатрический кабинет и 15 геронтологических коек. Пациентам здесь доступны УЗИ, ЭКГ, физио- и другие процедуры. В распоряжении врачей есть аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор", - сообщил губернатор.

Он отметил, что в палатах созданы условия, которые облегчают личную гигиену пациентам, которым тяжело передвигаться. По такому же принципу работает гериатрия и в других участковых больницах.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.