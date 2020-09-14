В Плесе открыли памятник Федору Шаляпину

ИВАНОВО, 14 сентября. /ТАСС/. Памятник певцу Федору Шаляпину открыли на набережной Плеса в Ивановской области. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным историков, Шаляпин, вдохновленный творчеством художника Исаака Левитана, любил отдыхать в Плесе, где впоследствии построил на берегу Волги дачу. После революции дача была национализирована и отдана под детскую коммуну, а с 1924 года в ней разместился дом отдыха.

"Ивановской области повезло - у нас очень много прекрасных мест, прекрасных малых городов. Очень важно трепетно относиться к их истории, преображать эти малые города, но очень аккуратно относиться к тому историческому наследию, которое у них есть. Очень приятно видеть, что в Плесе именно так - с уважением - подходят к нашей истории, потому что без уважения к истории невозможно двигаться вперед", - сказал на церемонии открытия губернатор Станислав Воскресенский.

Памятник установлен на Плесской набережной. Камень в основание монумента заложили еще в 2017 году в рамках Дачного фестиваля имени Шаляпина. Сам монумент выполнен в бронзе, его автором является народный художник России Александр Рукавишников. Шаляпин изображен как простой плесский дачник, который прогуливаясь вдоль волжских берегов, решил отдохнуть и присел на лодку.

Председатель Совета Плесского городского поселения Тимербулат Каримов отметил, что работа над монументом велась в течение трех лет, и в настоящий момент это самый масштабный проект, реализованный Градостроительным советом Плеса.

Федор Шаляпин (1873 - 1938) - русский оперный и камерный певец, выходец из крестьянской семьи, выступал в самых престижных театрах мира - Большом, Мариинском, Метрополитен-опере. Среди поклонников его таланта были композиторы Сергей Прокофьев и Антон Рубинштейн, актер Чарли Чаплин и будущий английский король Эдуард VI. Критик Владимир Стасов называл его "великим художником", а Максим Горький - отдельной "эпохой русского искусства".