Площадки для йоги и пикников создадут на исторической территории на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Историческую территорию в пойме реки Куры благоустроят в городе Новопавловске Ставропольского края. Проект предполагает создание пикниковой зоны, площадки для йоги, экстрим-парка, сообщили журналистам в понедельник в краевом министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

"Территория - историческая достопримечательность Новопавловска <…>. В нем сохранился насыпной редут XVIII века, объект времен первого заселения казаками этих мест. Издавна там проходили праздничные гуляния, скачки и выступления Новопавловского духового оркестра. Территория поймы реки Куры по сей день имеет высокую проходимость, но инфраструктура для отдыха сейчас полностью отсутствует", - говорится в сообщении.

По информации министерства, сейчас пойма реки представляет собой участки, заросшие сорняками. Местами территория практически непроходима. Благоустройство планируют начать в 2021 году, завершатся работы к концу 2022 года.

"Здесь запланировано создать зоны как для спокойного, так и для активного отдыха. Например, появится место для занятий йогой, зона для пикников, экстрим-парк, памп-трек, роллердром, площадка для размещения цирка, детская и воркаут площадки, веревочный парк, сцена для проведения культурно-массовых мероприятий, павильон творческих мастерских и множество других интересных мест", - отметили в министерстве.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению президента РФ Владимира Путина, впервые он был проведен в 2018 году. Мероприятие вызвало большой интерес и поддержку регионов, муниципальных образований и особенно жителей. В связи с этим было принято решение проводить конкурс уже в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда".