Новый мост в Череповце могут сдать раньше срока

ВОЛОГДА, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ выделило дополнительно 1,4 млрд рублей на продолжение строительства Архангельского моста в городе Череповце Вологодской области, одного из крупнейших инфраструктурных проектов региона за последние 40 лет. Выделение средств и хороший темп, взятый мостостроителями, позволит сдать объект почти на год раньше, уже в начале 2022 года, сказал в понедельник губернатор Олег Кувшинников.

Возведение моста в Череповце, которое оценивается в 16,7 млрд рублей, было начато в 2019 году. Проект был рассчитан до конца 2022 года. В апреле этого года региону было выделено 4,9 млрд рублей из федерального бюджета на строительство.

"Сегодня по итогам визита полномочного представителя президента РФ Александра Гуцана [в Вологодскую область 9 сентября] пришла хорошая новость: Череповцу выделено еще 1,4 млрд рублей из федерального бюджета на окончание строительства мостового сооружения. В соответствии с теми темпами, которые ведут наши строители, я уже прогнозирую окончание строительства не в конце 2022 года, а в начале 2022 года, если так и дальше нас будут поддерживать правительство РФ, Министерство транспорта России и Росавтодор", - сказал Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

Темпы строительства моста впечатляют, отметил губернатор. "За один год после старта строительства готовность составляет уже 35%, забито все свайное поле, заканчивается сооружение габионов, идет надвижка мостового сооружения и с левого берега, и с правого", - сказал глава региона.

На совещании с полпредом обсуждались также проекты, которые планируется запустить в регионе в ближайшие несколько лет, сообщил губернатор. В частности, это завершение проекта расширения трассы А-114 от Вологды до Череповца, наиболее загруженной в области. "Завершение планируется к 2026 году. Все сейчас решения приняты, часть работ уже стартовала, а по части дороги началась подготовка проектно-сметной документации. Также я озвучил решение, нами принятое - это расширение трассы А-114 от Череповца до Кадуя со строительством двухуровневых развязок - на отворотке на Суду и на отворотке на Кадуй", - сказал губернатор.

Также принято решение о расширении трассы М-8 от Вологды до Сокола и строительстве двухуровневой развязки на отворотку на Сокол. Кроме того, решено отремонтировать дорогу от Череповца до Пошехонья на Ярославль и провести совместное совещание в Росавтодоре с руководством четырех регионов, по которым эта дорога проходит - Вологодской, Тверской, Ярославской и Московской области, пояснил губернатор.

Помимо этого, по словам Кувшинникова, должен начаться крупный ремонт наиболее разрушенных участков дороги А-215 Вытегра - Лодейное Поле на Санкт-Петербург.