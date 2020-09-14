День единства народов Дагестана отметят ярмаркой и онлайн-концертом

МАХАЧКАЛА, 14 сентября. /ТАСС/. Выставка-ярмарка изделий народных промыслов "Дагестан мастеровой", большой праздничный концерт с онлайн-трансляцией и другие культурные, общественные и спортивные мероприятия пройдут в республике в День единства народов Дагестана во вторник, 15 сентября, сообщил ТАСС министр по национальной политике и делам религий региона Энрик Муслимов.

"В День единства народов Дагестана на открытой площадке Дагестанской филармонии пройдет праздничный концерт, который будет транслироваться в режиме онлайн, в республике будут проведены тематические "круглые столы", книжная онлайн-выставка "Наша сила в единстве", республиканская акция "Я - россиянин, я - дагестанец", в социальных сетях будет проходить онлайн-акция "Родные языки народов Дагестана", а также флешмобы с фотографированием в национльных костюмах народов Дагестана. Также к Дню единства народов Дагестана будет организована выставка-ярмарка "Дагестан мастеровой", - сказал Муслимов ТАСС.

Как пояснили в пресс-службе республиканского министерства культуры, выставка-ярмарка, на которой будут представлены народные промыслы и традиционные ремесла народов республики, пройдет в Махачкале, на площадке перед Национальной библиотекой им. Р. Гамзатова.

"На одной площадке соберутся представители всевозможных направлений народного искусства: ткачи и гончары, кузнецы и резчики по дереву, мастера по тастароплетению (изготовление тастара - кумыкского национального платка из нитей тутового шелкопряда - прим. ТАСС) и многие другие", - сказала представитель Минкультуры республики.

По ее словам, участниками выставки-ярмарки станут мастера из разных районов и городов многонационального Дагестана, в рамках выставки пройдут мастер-классы, где народные умельцы поделятся секретами своего мастерства.

День единства народов Дагестана впервые стал отмечаться 15 сентября 2011 года. Он приурочен к разгрому войск Надир-шаха в середине XVIII века. В связи с празднованием Дня единства народов Дагестана в республике следующий вторник, 15 сентября, объявлен нерабочим днем.