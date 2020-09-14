В Ингушетии в течение двух лет подключат к интернету 146 социально значимых объектов

МАГАС, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены до конца 2021 года подключить к интернету 146 социально значимых объектов в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". Об этом на совещании по реализации нацпроектов в регионе рассказал и. о. министра промышленности и цифровизации республики Муса Плиев.

"В рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпрограммы "Цифровая экономика" в регионе ведется работа по подключению к интернету социально значимых объектов. Подключение объектов осуществляется за счет федеральных средств на основании госконтракта, заключенного между Минкомсвязью России и победителем аукциона по Ингушетии - ПАО "Мегафон". В 2019 году подключено 54 объекта, до конца текущего года запланировано подключение 66 объектов, в следующем - еще 80", - сказал Плиев.

По его словам, также в рамках нацпроекта запланировано проведение курсов повышения квалификации для сотрудников органов исполнительной и муниципальной власти.

"Помимо этого, в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" в третьем квартале 2020 года предусмотрено финансирование в размере 3,4 млн рублей из федерального бюджета, бюджету республики на развитие системы межведомственного электронного взаимодействия", - добавил Плиев.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента РФ 2018 года. Ее основные цели - сделать интернет доступным для всех, обеспечить связью 5G крупнейшие города, повысить эффективность основных отраслей экономики за счет внедрения новых технологий. Общий объем финансирования нацпрограммы - свыше 1,5 трлн рублей.