Моногород на Ставрополье зарегистрировал свой товарный знак

СТАВРОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Власти моногорода Невинномысска на Ставрополье зарегистрировали товарный знак, который может быть использован на выпускаемой в муниципалитете продукции. Об этом в понедельник сообщил глава города Михаил Миненков.

"Невинномысск - территория опережающего социально-экономического развития" теперь имеет свой торговый знак. Теперь его можно использовать на продукции, выпускаемой в Невинномысске, с согласования администрации", - написал Миненков на своей странице в Instagram.

В пресс-службе администрации города журналистам сообщили, что новый товарный знак позволит выделить продукцию, произведенную в Невинномысске. "Жители России и других стран смогут легко определить, что товар произведен в промышленной столице Ставрополья. Успешное развитие ТОСЭР для города - это, в первую очередь, новые рабочие места и стабильное увеличение бюджета, что ведет к дальнейшему благоустройству Невинномысска, это и развитие образования, здравоохранения, улучшение качества жизни горожан", - говорится в сообщении.

Невинномысск с населением более 116 тыс. человек является единственным моногородом Ставропольского края. Градообразующее предприятие - производитель минеральных удобрений "Невинномысский азот". В декабре 2017 года правительством РФ было принято решение о создании в границах моногорода территории опережающего социально-экономического развития "Невинномысск". Резидентам предоставляются льготы по налогам на прибыл, налогам на имущество и землю, на обязательное пенсионное и медицинское страхование и так далее.