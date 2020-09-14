Ростовский губернатор Голубев назвал своей главной целью внедрение стандарта благополучия

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 сентября. /ТАСС/. Победивший на прошедших выборах губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал завершение разработки, внедрение и исполнение регионального стандарта благополучия человека своей целью на ближайшие годы. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе главы региона.

"Этим летом мы первыми в России приступили к созданию регионального стандарта благополучия человека. В нем будет прописан неснижаемый набор социальных гарантий, которые должен получать каждый житель Дона. Работа по созданию такого стандарта продолжается. В нем будет закреплено новое качество жизни Ростовской области", - цитирует Голубева пресс-служба.

Он отметил, что прописать и утвердить такой стандарт - это лишь самый первый шаг.

"Важно добиться его исполнения. Планку мы ставим самую высокую и обязаны ее удержать. Это и будет нашей главной целью на ближайшие годы - новый уровень благополучия каждой донской семьи и каждого жителя нашей родной земли", - сказал Голубев.

Ранее власти Ростовской области приступили к реализации проекта по внедрению стандарта социального благополучия человека, который гарантирует жителям региона равный доступ к качественным услугам в сфере здравоохранения, образования и культуры. Идею разработки стандарта выдвинул Голубев в июле в качестве одного из форматов реализации на региональном уровне обновленных положений конституции. Документ должен включить в себя перечень социальных показателей, выполнение которых станет обязательным для региональной власти. Окончательный набор показателей и критериев стандарта должен быть определен в ходе широкого общественного диалога.