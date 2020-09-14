В Геленджике вернут график подачи воды после полного осушения озера

КРАСНОДАР, 14 сентября. /ТАСС/. Водоснабжение по строгому графику вводится со вторника в городе-курорте Геленджике из-за полного осушения озера Церковного, откуда осуществлялся забор воды для нужд города. Об этом в Instagram сообщила компания "Концессия водоснабжения Геленджик".

"С завтрашнего дня водоснабжение вновь будет осуществляться по строгому графику. Призываем бережно расходовать ресурс", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время из-за отсутствия в Церковном озере воды остановлено 26 скважин из 36, это 74% рабочего оборудования водозабора. Директор компании-концессионера Алексей Сорокин пояснил, что озеро высохло из-за отсутствия дождей. "Как говорят старожилы, понадобится не один год, чтобы наполнить озеро водой доверху, для этого нужны дожди в горной части", - отметил он.

В августе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщало, что в связи с низкой проточностью в бассейне реки Кубань из-за отсутствия осадков в регионе в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Темрюкском районе возможно ограничение водоснабжения. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Геленджике, где вода подавалась по графику более месяца. 7 сентября сообщалось, что в большинстве районов Геленджика вода подавалась без графика, с 15 сентября он вводится вновь.

Метеорологи назвали 2020 год одним из самых засушливых в истории. В некоторых муниципалитетах Краснодарского края, в том числе в курортных населенных пунктах, больше полугода не было продолжительных осадков, дожди были кратковременными или залповыми, вода моментально стекала в море. Первый заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Андрей Ляшко сообщал ТАСС, что засуха не приведет к дефициту питьевой воды в регионе.