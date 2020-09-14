В Чечне открылся фестиваль рыболовного туризма

ГРОЗНЫЙ, 14 сентября. /ТАСС/. Первый фестиваль рыболовного туризма открылся в понедельник на "Грозненском море" в Чечне при участии около 100 рыбаков. Гостей и участников мероприятия ожидали конкурс на лучший улов, уха из морепродуктов на костре, мастер-классы от именитых спортсменов и традиционная лезгинка, передает корреспондент ТАСС.

"Цель проведения фестиваля - развитие рыболовного спорта, пропаганда любительского рыболовства как формы массового активного отдыха и повышение нашей туристской привлекательности. Если мы откроем Чеченскую Республику как дестинацию для рыболовли, то большое количество людей со всей страны будет посещать регион с целью попробовать себя на новых реках и водоемах. Поэтому нам нужно проводить такие фестивали и подготовить инфраструктуру для развития культуры рыболовства", - рассказал ТАСС министр по туризму региона Муслим Байтазиев, отметив, что фестиваль планируется сделать ежегодным.

Рыба мечты

Центральной площадкой фестиваля стало водохранилище, которое в народе называют "Грозненское море". Здесь преимущественно обитает карась, карп и сазан. Несмотря на будний день, сюда пришло большое количество людей. Сами соревнования по рыбной ловле проходили под выступление национальных чеченских коллективов и по четырем номинациям: самый большой улов, самый юный рыбак, самый дальний заброс и самая большая рыба. Судьями выступили известные российские спортсмены, в том числе профессиональный рыболов с титулом чемпиона мира Алексей Фадеев.

"Я вижу, что перспективы совершенно огромные в регионе. Планирую в ближайшее время вернуться с целью посещения ряда культовых рыболовных мест и создания видеоконтента, который привлекал бы людей с разных уголков России. Здесь теплый сухой климат, благодаря чему рыба очень быстро растет, ей комфортно. И что самое главное, здесь есть та рыба, которую я мечтаю поймать еще с Италии 2011 года, усач трофейных размеров", - поделился с ТАСС Фадеев.

По словам мастера спорта и чемпиона России по ловле рыбы Петра Миненко, Чеченская Республика имеет все перспективы для развития культуры рыболовства, в том числе за счет рыбалки в горных районах. "Для гостей из других регионов горная рыбалка может стать очень привлекательной. Тем более, говорят, там есть форель и даже усач. Если говорить конкретно о водоеме в Грозном, это перспективно для развития культуры рыболовства внутри региона, очень хорошая береговая линия и заинтересованность властей", - добавил он.

Член местного клуба "Рыбалка в Чечне" Саид Хасуев о рыбе в горных районах знает не понаслышке. Он с детства увлекается ловлей, интерес у молодого человека чисто спортивный. "У нас в родниках и чистых реках водится речная форель, королевская рыба. За день бывает, что можешь одну или две рыбки поймать, а бывает, что за несколько часов до 100 штук. У меня спортивный вид ловли, естественно, я ее потом отпускаю. Сейчас работаем над разработкой специальных маршрутов для рыбалки в горах на форель", - рассказ Хасуев.

Для Оюба Шаипова рыбалка - и отдых, и спорт. Он в команде с братом выезжает на соревнования в соседние регионы. Из-за отсутствия в регионе федерации рыболовного спорта, они вынуждены выступать за Карачаево-Черкесию. "В этом году взяли третье место в чемпионате, фидерная рыбалка. Мы рады очень этому фестивалю, но хотелось бы, чтоб у нас появилась федерация своя, чтобы мы могли представлять свою республику", - добавил он.

Фестиваль продолжится во вторник мастер-классами профессиональных спортсменов для местных рыбаков любителей.

О туризме

В 2019 году регион посетили свыше 160 тыс. туристов из более чем 70 стран. В 2018 году в республике побывали около 150 тыс. туристов. Наибольшей популярностью у туристов в Чечне традиционно пользуются высокогорное озеро Кезеной-Ам в Веденском районе, Аргунское ущелье, мечеть "Сердце Чечни" и музыкальный фонтан на "Грозненском море". В 2019 году здесь прошли фестивали "Хонк Фест", "Шашлык-Машлык", "Арбузный фестиваль", а также детская регата и регата на кубок "Кезеной-Ам".