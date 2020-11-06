"Петля Нестерова" под водой. Россия становится родоначальником спортивного парадайвинга

Единственная в стране школа спортивно-адаптивного дайвинга для людей с ограничениями здоровья открывается в Анапе. В начале 2021 года она начнет набор учащихся. Рассказываем, как подводные погружения влияют на реабилитацию

История одного человека Игорю Скикевичу 55, за свою жизнь он много поездил по стране: вырос на Сахалине, жил в Приморском крае, Таганроге, сейчас обосновался в Москве. По образованию Игорь радиотехник, а по призванию, как признается сам, романтик: еще в детстве мечтал управлять самолетами, но по здоровью не прошел в летное училище. Потом работал прорабом, занимался собственным бизнесом, обучал детей краеведению, археологии, истории и пробовал себя во многих других профессиях. Но особенно он любил путешествия и кубанскую природу — черноморское и азовское побережья, горные тропы. Пробовал он себя и в альпинизме, и в спортивном туризме. Правда, был в его жизни и страх: он пробовал свои силы в дайвинге, но к погружениям относился с осторожностью, с долей опаски. После 40-летия Скикевич стал подумывать о семье. К этому, казалось бы, было готово все — красавица-невеста, свадебные хлопоты. Но в одночасье его судьбу изменила врачебная ошибка. В возрасте 42 лет Скикевич заболел банальным гриппом, инфекция попала в позвоночник. Диагноз поставили неверный, медицинские манипуляции привели к тому, что состояние ухудшалось настолько, что Скикевича парализовало, пришлось удалять один из шейных позвонков. После случившегося врачи прогнозировали, что он не сможет не то чтобы ходить, а даже сидеть.

Как признается Игорь Скикевич, вернуть себя к жизни во многом ему удалось силами своих мыслей, надежд и идей, особенно любви к путешествиям. Прогресс был такой, что в 2015 году он уже смог принять участие в экспедиции в Японском море, в ходе которой под водой водрузили Знамя победы в память о подводниках, погибших во времена Великой Отечественной войны. "Человек с нарушениями опорно-двигательных функций испытывает большие сложности при нахождении в воде, его переворачивает течением. Тогда дайверу, с которым мы погружались в паре, приходилось меня придерживать, как ребенка. Да и проплыть я мог метров пять — десять, гребя руками, после чего выбивался из сил. Тогда и родилась идея создания коляски для дайвинга", — пояснил изобретатель. На что способна "Барракуда" В 2017 году Скикевич запатентовал единственную в мире самоходную инвалидную коляску "Барракуда", она дает возможность погрузиться на глубину до 30 м и пробыть под водой до полутора часов. Управлять ею может человек даже с полным параличом нижних конечностей или без ног. Она весит 40 кг, развивает скорость 4,5 км в час. Большой сложностью для разработки коляски для дайвинга был поиск необходимых запчастей, их пришлось заказывать за рубежом, ждать изготовления, доставки, что очень затягивало сроки. Но работу над коляской Игорь успешно завершил. Первые масштабные испытания устройства в море успешно прошли в Анапе осенью 2020 года. Испытывал ее как сам изобретатель, так и профессиональные опытные дайв-инструкторы международного стандарта SSI — Scuba Schools International (Международная подводная школа), которые дали положительное заключение о технических особенностях изобретения и его влиянии на реабилитационные процессы. Проект "Барракуда" в 2020 году стал призером Фонда президентских грантов. Все погружения на коляске отвечают существующим требованиям техники безопасности. Без аналогов "Аналогов у коляски в мире нет. Она оснащена двумя двигателями, у каждого двигателя на ручках гашетки, к колесам прикреплены крылья. Коляска фактически парит под водой, в ней чувствуешь себя как пилот самолета. В ходе испытаний на ней удалось выполнить такие фигуры высшего пилотажа, как "бочка", "штопор", "петля Нестерова", — рассказал он.

После успешных испытаний Скикевич навсегда распрощался со своим жизненным страхом перед погружениями в воду и вместе со своим давним другом — руководителем дайвинг-центра "Утриш" Павлом Гуревичем — решил открыть школу дайвинга для инвалидов, для которой уже подготовлены инструкторы. Школа появилась при содействии Регионального общественного фонда поддержки экспедиционной деятельности "Арктика" Русского географического общества. Специалисты, которые будут работать в парадайвинг-клубе Гуревича и Скикевича, прошли переподготовку под руководством Дирка Вондрака — президента международной ассоциации дайверов с ограниченными возможностями — и получили сертификаты для работы с инвалидами. Их квалификация — Advanced Open Water Instructor, Dive Control Specialist Instructor, Dive-guide. Игорь не понаслышке знает, насколько важно быть востребовнаным в социуме. "Любому человеку важно ощущать свою роль в обществе, чувствовать себя его частью. Есть такой интересный пример: в Анапе парадайвер Никита Ванков не так давно помог двум отдыхающим спасти тонущего человека. Такие случаи помогают понять, насколько можно быть полезным обществу, человек начинает видеть в себе силы, лучше адаптироваться к окружающей среде. А организованные занятия в школе — это группа единомышленников, это дает человеку ощущение того, что он не один, помогает ускорить процесс социализации", — увлеченно говорит Скикевич. Сейчас он ведет переговоры с заводом в Тобольске о том, чтобы наладить выпуск необходимых для коляски деталей. О серийном производстве колясок говорить пока рано, но Скикевич рассчитывает уже к следующему году изготовить несколько экземпляров, чтобы в школе можно было организовывать групповые занятия, передавать коляски клубам парадайверов из других регионов для возможности организации занятий людей по всей стране. От парадайвинга к спортивным достижениям Создание школы в Краснодарском крае, уверен Игорь Скикевич, — только первый этап развития спортивного парадайвинга в России. Интерес к этому направлению проявляют как отечественные объединения, так и иностранные коллеги. Основатели школы уже получили запросы о возможности проведения занятий в бассейнах для людей с ограничениями по здоровью во Владивостоке и на Курильских островах. В планах — наладить взаимодействие с организациями инвалидов из Финляндии, Польши, Швеции, Дании, Голландии, Великобритании, Франции, Испании и Португалии в ходе намеченной на июль 2021 года Кругосветной морской экспедиции РГО на надувном парусном катамаране. "Сейчас в штате уже есть три преподавателя, набор учащихся мы начнем в начале следующего года, планируем организовать его простым и доступным способом — через социальные сети. Занятия в Анапе в море сможем проводить с мая по сентябрь, курс обучения погружениям на коляске будет длиться от десяти дней до двух недель", — сказал Скикевич.

У самого Скикевича есть и личные планы — установить новый мировой рекорд на глубину погружения в инвалидной коляске до 40 метров. Сейчас побит рекорд 20 метров. Но одними лишь собственным успехами он ограничиваться не планирует. "В мире существует такое понятие, как парадайвинг, — это совместное погружение людей с ограниченными возможностями здоровья и инструкторов в адаптивных, познавательных, развлекательных целях. А погружение на коляске — это уже спорт. Передвижение под водой в этом изобретении очень увлекательно и не требует особых навыков управления. Мое убеждение, что Россия всегда должна быть первой в мире, и мы намерены заявить о новых спортивных дисциплинах для инвалидов, привлечь внимание Паралимпийского комитета России, а также других организаций. Планируем организовывать и проводить соревнования по подводной художественной акробатике, подводным танцам, подводному пилотажу, по скорости передвижения на дистанции как Всероссийского, так в будущем и международного уровней", — рассказал Скикевич. Для этого в ближайшее время инициаторы начнут готовить необходимые документы для подачи в профильные ведомства и дальнейшего включения в календарный план соревнований для людей с ограничениями по здоровью. Вдыхать жизнь полной грудью Скикевич уверен, что развитие спортивного парадайвинга в России имеет огромное значение для реабилитации людей после травм, повышения их качества жизни, а главное — для их социализации в обществе. "Занятия в воде — один из лучших видов реабилитации. Вода придает тонус мышцам, люди испытывают меньшую нагрузку на пострадавшие участки при занятиях в воде. Это не только физическая нагрузка, но и дополнительный эмоциональный стимул к жизни — пропадают страхи, открываются новые возможности. К тому же у людей с нарушениями опорно-двигательной системы часто наблюдаются застои в легких, а в воде отрабатывается дыхание: например, ученые доказали, что за 30 дней занятий дайвингом объем легких увеличивается на 80%", — говорит Скикевич.