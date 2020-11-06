Дневник Ханта. Как бывший нефтяник стал популярным национальным блогером

Владимир Айвас (в офлайне Владимир Айваседа) ведет на YouТube блог — "Дневник Ханта", который стал популярен не только среди интернет-аудитории, падкой на любую экзотику, но и среди коренного населения. Работы Владимира набрали уже несколько миллионов просмотров, а сам он оставил работу в крупной нефтяной компании, чтобы полностью сосредоточиться на новом деле

— Когда мы снимали серию про ловлю рыбы на мордушку, было под минус 40. К месту съемки ехали 20–30 км на снегоходе. В голове все время сидело: а если не хватит аккумуляторов из-за холода? Ведь вернуться и зарядить — не вариант. Получается, есть только одна возможность снять. Ну и, само собой, холодно не только технике — руки тоже замерзают. Да еще пока ехали, у снегохода сломалась фара, поэтому нужно было успеть до темноты, — рассказывает Владимир. Ролик "Как добывают рыбу северные народы" набрал больше 3 млн просмотров, но в успех сначала не верилось.

' YouTube / Дневник Ханта'

— Сняли это видео, но я полгода считал его неудачным и отложил. В какой-то момент мне просто нечего было ставить, и я начал смотреть, что у меня есть в запасе. Нашел эти записи, потратил пять минут на монтаж и опубликовал. На следующий день статистика просмотров побила все мои рекорды — за сутки 20 тыс. просмотров, и они росли, наверное, тысяча в минуту. Это было для меня шоком, — рассказывает Владимир, сокрушаясь, что многого тогда снять не успели, — все-таки сел аккумулятор на морозе. Тем не менее главное удалось показать — как из майны (полыньи или проруби) нужно доставать мордушку с рыбой. Мордушка, или по-хантыйски пон, представляет собой плетеную авоську, но большого размера. Раньше, говорит Владимир, ее делали из прутьев, но сейчас она металлическая. — Выдра может перегрызть, приспосабливаемся, — отмечает он. Мордушка — устройство для ловли рыбы действительно древнее. — Его использовали наши предки, используем и мы до сих пор. Как зимой, так и летом. Насколько я знаю, сейчас ей пользоваться можно только коренным. Люди с большой земли и не стали бы ловить ею, потому что изготовление конструкции очень трудоемко, — рассказывает блогер.

Описание Владимир Айваседа и его жена Яна © Полина Петренко/ТАСС

Вообще для Володи сюжеты о традиционной ловле рыбы или охоте — одни из любимых. Ведь похожий ролик вдохновил его на создание блога. Полтора года назад он посмотрел на YouТube видео о хантыйской рыбалке и понял, что такой контент популярен у зрителя. Однако качество той съемки, монтаж были далеки от совершенства, и Владимир понял, что, если делать ролики на профессиональном уровне, интерес к ним может возрасти кратно. — Не скажу, что изначально было именно желание снимать про народ, — главным желанием было стать успешным в творческой сфере, не просто работать на производстве. И когда я увидел видео с ханты, добывающим рыбу, огонек зажегся. Рассказывать про свою культуру мне тоже интересно — это моя жизнь, я это люблю. Невозможно притворяться и обманывать зрителя — тебя иначе никто не будет смотреть. Опыт предков и древний ханты — Мы пробуем рассказать не только о современных традициях, но и о вещах, которые были привычны нашим предкам, — например, у нас есть ролик о разведении огня с помощью трения. Сейчас этим видео заинтересовалась хантыйская молодежь, а наши дедушки пользовались этим способом не так давно — еще в 1980-х годах. Ведь у нас действительно может создаться ситуация, когда останешься в лесу без снаряжения, поэтому дедушкины методы рано или поздно могут прийти на помощь, — считает Владимир.

Ролики на канале не только документальные, у команды есть опыт игровых сюжетов. Один из популярных — встреча древнего ханты и современного. По сюжету Владимир теряется в лесу и встречает своего далекого предка, который помогает ему разобраться со всеми премудростями лесной жизни. Приглашает в свой чум, поставленный старинным способом, варит традиционную уху и делится опытом. — Кстати, именно этот фильм мы сняли полностью на хантыйском языке, — рассказывает блогер. Сюжет очень понравился зрителям, и ребята сделали отдельный ролик о том, как проходил съемочный процесс. — Было много смеха, забавных моментов, но одновременно мы хотели показать, что подготовка к съемкам, сам процесс — не такое простое дело. Чтобы зритель видел, что за любым роликом стоит серьезная подготовительная работа.

' YouTube / Дневник Ханта'

В целом же, добавляет Владимир, нельзя сказать, что родители как-то особо передают детям свои знания. — Ты просто в детстве находишься рядом с родителями, перенимаешь опыт и в сознательном возрасте начинаешь делать это сам. Все подручные средства ты умеешь изготавливать, хотя тебя и не учили. Опять же, про оленеводство — родители не рассказывают, но уже буквально в 12 лет дети сами ездят и могут стадо в сто голов привести домой, — говорит он. Коренные ханты живут отдаленно от больших городов, практически не общаясь с внешним миром, — семья, дом, пастбище… — Выезжаем исключительно для того, чтобы закупить продукты пару раз в месяц, а наши родители и вовсе могут месяца по три не выезжать, им это незачем. Есть среди наших родственников даже те, кто вовсе не разговаривает на русском языке, не знают его, — рассказывает Владимир. Народные цензоры По словам Владимира, аудитория блога постоянно расширяется. Сначала была идея рассказать жителям России о том, кто такие ханты, об их культуре и традициях. — В какой-то степени речь шла о разрушении стереотипов, что мы какие-то нецивилизованные, это совсем не так, — добавляет он. Но зрителями стали и сами представители коренного народа. — Что-то не так сделаешь — сразу звонят, отмечают ошибки — народный контроль в действии! — улыбается он. Однажды ребята снимали ролик "Ханты", и мама Владимира предложила спеть традиционную хантыйскую песню под бубен, аккомпанируя себе сама.

' YouTube / Дневник Ханта'

— Какой же шквал на нас обрушился после этого! Женщине нельзя держать в руках бубен! Видимо, это связано с тем, что все шаманы мужчины, а бубен — это ведь их инструмент, — поясняет блогер. Еще один постоянный редактор у команды Владимира — его отец, хотя поначалу к увлечению сына он отнесся скептически. — А теперь, когда ему стали обо мне рассказывать незнакомые люди, он говорит, что я молодец. Поддержка семьи — это действительно важно, — признается Владимир. Сейчас по совету отца ребята думают, как пояснять в видео неизвестные широкой аудитории слова — сделать ли информационные врезки или добавить поясняющие титры.

Описание Владимир Айваседа © Личный архив Владимира Айваседа